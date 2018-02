Tunisie: Attaques stériles

ESZ : Aymen Jaballah (Hlel 62'), Maâroufi, B.Othman, Bhar, Touati, Dawdi, Jebali, Fall, Bouhajeb, Addala (Oueriemmi 85'), Amutu (Mcharek 78').

CSS : Rami Jéridi, Methlouthi, Hnid, Mériah, Zouaghi, Aouadhi, Sokary, Hedhli (Louati 65'), Hamdouni (Hannachi 52'), Marzouki, Eduoh (Ndoy 73').

Les journées se succèdent et se ressemblent pour l'ESZ. De son côté, le CSS voulait mettre fin à sa série noire et se réconcilier avec son public. Les Sfaxiens sont venus à Zarzis avec l'espoir de ramener les trois points de la victoire afin de profiter du faux pas de l'ESS, jeudi dernier, et ce, dans la perspective de garder la deuxième place au classement.

Dès le coup de sifflet de Naïm Hosni, le CSS a débuté la partie en force, acculant son adversaire dans sa zone. Plusieurs tentatives offensives menées sur les deux ailes et deux corners n'ont pas suffi de changer le score.

En face, Rami Jéridi n'a touché la première balle qu'à la 19'. Les visiteurs ne lâchaient pas prise et Hamdouni, bien servi par Aouadhi à la 21', rata l'aubaine d'ouvrir le score.

Retranchés derrière pour désamorcer le pressing mené par les visiteurs, les Zarizissiens ont opéré par des contres. A la 29', le CSS a failli ouvrir le score, mais, encore une fois, Eduoh rata lamentablement de reprendre dans les filets une passe croisée de Zouaghi.

La domination sfaxienne n'a pas cessé alors que les Espérantistes se sont contentés de résister. A la fin de ce half, prise de panique suite à la énième attaque de son adversaire, la défense locale n'a pas su quoi faire un bon moment, quand le gardien Jaballah a quitté sa cage, mais il est parvenu quand même à sauver la situation.

Juste après, l'ESZ effectua une attaque dangereuse, comme pour riposter et Jebali se présenta seul face au gardien Jéridi qui sauve inextremis, avant de regagner les vestiaires.

Ratages à la pelle

Le CSS a dominé stérilement durant la première mi-temps sans parvenir à ouvrir le score parce que les joueurs d'en face n'ont pas commis d'erreur et ils ont bien appliqué les consignes de l'entraîneur Jeddi.

Pas de changement concernant la physionomie du match, au cours de la deuxième mi-temps. Une équipe qui domine et effectue un pressing mais qui manque de concentration lors de la dernière touche. Une autre qui joue intelligemment et guette les erreurs de l'adversaire, comme celle commise au milieu du terrain et qui a permis à Amutu de s'échapper seul face au gardien, mais Hnid met en corner à la 58'. Ce même Hnid est monté en attaque, reprenant de la tête un corner dans les mains de Hlel qui a pris la place de Jaballah, blessé. Dans la foulée, le CSS voulait concrétiser sa supériorité et à la 72', Eduoh a pris tout le monde de vitesse, dribbla Hlel sorti à sa rencontre, mais rata l'occasion. Puis Louati déborda sur la partie droite, et servit Ndoy en tête-à-tête face à la cage, mais il préféra tirer au-dessus.

L'ESZ joua le tout pour le tout dans les cinq dernières minutes et quitta enfin sa zone. Bouhajeb à deux reprises et ensuite Maâroufi ont tenté leur chance, mais Jéridi ne laissa rien passer. Trop d'occasions perdues, de part et d'autre, en fin de compte, pour que la rencontre se termine par un score de parité qui n'arrange ni les uns ni les autres.