Congo-Kinshasa: Tshibala en guerre contre les sachets en plastique !

Les ONG dénonciatrices ont visé Vodacom, Orange, Airtel et Africell, qu'elles ont accusées d'avoir… Plus »

La question de fond reste de savoir si le Premier ministre résister aux lobbies spécialisés dans l'importation, la fabrication la commercialisation des produits en plastique. Qui connaît les en circulation à travers le territoire national, dans un pays où frontières sont tellement poreuses et la corruption érigée en que tout se passe comme si l'Etat n'existait pas? Le Congolais est d'autant sceptique qu'en plus de la bataille à gagner contre millionnaires du secteur des produits en plastique, il y a celui, difficile encore, de la conversion des mentalités. Comment modifier,

Il avait, en son temps, également accordé un moratoire producteurs et vendeurs en gros comme en détail, avec la menace fermer les usines qui ne se conformeraient pas à la législative, saisir tout sachet en plastique qui serait en circulation hors et faire subir la rigueur de la loi aux inciviques. Remanié en 2015, il avait quitté le ministère de l'Industrie sans avoir accompli mission. Ses différents successeurs au poste ont-ils trouvé le dans les « chemises » ayant servi aux cérémonies de remise-reprise ?

L'exhortation à l'utilisation des emballages biodégradables vaut son pesant d'or. Les nostalgiques de ce pays se souviennent à l' de la défunte boulangerie Quo Vadis, de son fameux « pain coupé » vendu dans un emballage en papier léger multicolore. On n'a pas plus oublié l'époque où pratiquement tous les produits de courant étaient emballés dans du papier : brochettes de cabri (ntaba) et de viande de bœuf, poulets rôtis, beignets, pains, cacahuètes, sucre, riz, fufu, biscuits, galettes, etc. Quant aux produits tels que les huiles ou le pétrole, les acheteurs s'organisaient se présenter aux points de vente avec des bouteilles ou des en alluminium. Les emballages usagés du ciment, les feuillets cahiers d'écoliers, voire des documents d'archives ou des papiers réemploi faisaient aussi l'affaire. Tout cela a été éclipsé par emballages en pastique.

A dire vrai, la République Démocratique du Congo est en grand par rapport à ses voisins comme le Rwanda et le Congo/Brazzaville, la circulation des sachets en plastique est interdite voici années. Les voyageurs qui se rendent dans ces pays savent que colis placés dans des sachets en plastique sont saisis à partir postes frontaliers et les emballages en plastique incinérés.

De primer abord, la mesure est à saluer, dans la mesure où elle vise la protection de l'environnement national et du sol congolais en particulier, terriblement menacés par les sachets en plastique, qui ont la particularité de ne pas se décomposer pendant des décennies. A force de s'entasser dans le sol, ils finissent par le rendre stérile et partant impropre à l'agriculture. Le phénomène des inondations que l'on vit ces dernières années à Kinshasa ainsi que dans les principales villes du pays est dû notamment au « barrage » constituent les sachets en plastique contre la pénétration des eaux de pluies dans les profondeurs du sol. Ce sont également les sachets qui s'accumulent dans les lits des rivières qui rétrécissent dernières, menaçant même certaines d'entre elles d'assèchement.

Le moratoire d'environ cinq mois accordé fabricants, importateurs, grossistes et autres vendeurs en détail devrait être mis à profit pour cesser toute activité de production et liquider les stocks disponibles.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.