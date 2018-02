Tunisie: Le CA piège l'ESS...

Se qualifier au play-off, même si les chances de gagner le titre sont très faibles, voire nulles, donne des ailes. Entre jouer le play-out et le stress des matches du maintien, et jouer les matches du groupe du titre avec les grands, il y a tout un monde. Et ce qui s'est passé à la 1ère journée au play-off en est la preuve. Mieux, tous les pronostics que nous avons apportés avant ce play-off 2018 se sont avérés invalides.

Ce qui s'est passé avant-hier annonce la couleur et probablement remet en cause (en attendant confirmation) le pronostic d'un duel ESR-ESS pour la première place et d'une qualification facile de l'USM. Les résultats de cette première journée ont apporté avec eux la défaite de l'ESS, pourtant avantagée, face au CA, la défaite de l'USM contre EZS. Pour les Zahrois et les Clubistes se retrouver au play-off, eux qui ont sué à la première phase pour se qualifier, leur a donnés des ailes et leur a permis de jouer d'égal à égal avec des clubs qui, sur le papier, avaient quelque chose de plus.

Le match CA-ESS a été fou et disputé jusqu'aux dernières secondes avec un réalisme exemplaire de la part des protégés de Zouheïr Ayachi qui, comme l'année dernière, gagnent chez eux.

Pour l'ESS, leader de son groupe après la première phase, c'est une défaite qui fait mal pour une équipe favorite. Maghrebi, Selimène et Mouhli doivent se ressaisir dans les prochaines journées pour éviter du perdre du terrain. Quant au CA, cette victoire témoigne de la solidité mentale des joueurs qui jouent et gagnent sans la moindre motivation financière. Le CA sera un candidat sérieux pour le super play-off. La défaite de l'ESS n'est pas le seul fait de la 1ère journée : la défaite de l'USM, équipe en pleine crise de résultats, face à EZS devra donner des ailes aussi aux jeunes Zahrois. Du côté de l'USM, ce n'est pas un bon départ et une réaction s'impose au plus vite dans ce play-off qui promet des rebondissements.

Pour le 3e match, l'ESR, grand favori cette saison pour gagner le titre, a gagné logiquement devant l'ESG. Mais ce n'est pas une victoire facile face à une ESG qui n'avait aucune pression sur les épaules. L'équipe de Adel Tlatli reste le premier favori, mais doit faire mieux et jouer conformément à sa valeur.

Résultats

CA-ESS 59-58

EZS-USM 80-70

ESR-ESG 81-75

Classement

Pts

1/ ESR 3

2/ EZS 2

-/ CA 2

4/ USM 1

-/ ESS 1

-/ ESG 1