Tunisie: A sens unique !

ESS :Krir, Bédoui, Abderrazak (Omrani 81'), Konaté, B. Frej, Trabelsi, Lahmar, Msakni, Bangoura (Zekri 80'), Maraii et Chermiti (B. Belgacem 58')

ESM : Souissi, Lahkimi (Abdesselem 71'), Zahou, N'jang (Baccouche 55'), Mhammedi, Mezni, Abbes, Miniaoui (Khéraifi 46'), Maâouani, B. Salem et Khelij

C'était clair, les protégés de Kheïreddine Madhoui tenaient ardemment à prouver que leur défaite dans des conditions houleuses, faut-il le rappeler, face à l'EST était totalement injuste, et à confirmer leur renouveau depuis l'avènement du coach Algérien. Ainsi, les coéquipiers de Lahmar ont assiégé dès l'entame du match l'arrière garde des «miniers» en multipliant les assauts offensifs par les couloirs, avec pour tandem Brigui-Bédoui sur le flanc droit et le duo Abderrazak-Chermiti sur le côté gauche ; ou en passant par la ligne médiane en s'appuyant sur Msakni et Maraii. Ils ont obtenu gain de cause dès la 5'par l'intermédiaire de Chermiti qui a profité d'un ballon repoussé par Souissi et a ouvert le score d'un tir du plat du pied. Un but marqué précocement qui a permis aux Etoilés d'asseoir leur domination face à des visiteurs hors du coup. Ces derniers ont enregistré leur première tentative à la 18', suite à un décalage entre Miniaoui et Maâouani dont le tir puissant est passé à côté. Cinq minutes après, l'attaquant égyptien Amrou Maraii a réussi à doubler imparablement la marque suite à une passe millimétrée en profondeur de Msakni. Ce dernier a eu le mérite de tripler la marque à la 30' d'un tir à ras de terre couronnant une action collective menée par Chermiti et Bédoui.

La parade de Krir

La seconde période a été moins disputée, voire sans relief, surtout du côté étoilé puisque les locaux donnaient l'impression de se contenter du résultat acquis lors de la première mi-temps et se sont limités à gérer leur avance sans débauche d'énergie, face à des visiteurs qui ont tenté par moments de remonter la pente. Ces derniers ont obtenu un penalty à la 65', raté par Maaouani dont le tir a été repoussé magistralement par un excellent Achref Krir qui a réussi à la 76' à stopper imparablement un tir puissant du même Maâouani.

A signaler que la seule occasion digne des Etoilés a eu lieu à la 78', quand le portier de l'ESM Souissi a repoussé deux tirs successifs de Trabelsi et Maraii, avant d'assister à une énième parade du «keeper» de l'Etoile à la 86' qui a eu le mérite de repousser difficilement en corner un tir puissant de Mezni.

Au final, les Etoilés ont remporté une victoire sans bavure face à une formation de Métlaoui méconnaissable, notamment en seconde période.