Tunisie: Farouk Ben Mustapha arrête un penalty !

Yoann Touzghar buteur avec Sochaux

L'attaquant tunisien Yoann Touzghar a inscrit le second but de Sochaux lors de la rencontre de la 26e journée de Ligue 2. Les Sochaliens ont remporté leur match face au Havre sur le score de trois buts à deux. Touzghar a inscrit son but à la 60e minute. Cette réalisation est la cinquième pour l'attaquant tunisien cette saison en Ligue 2.

Fakhreddine Ben Youssef enchaîne

A l'occasion de la 24e journée du championnat d'Arabie saoudite, l'équipe d'Al Itifaq était en déplacement chez Al Raed. Les camarades de Fakhreddine Ben Youssef se sont imposés (0-1) et prennent la onzième place du classement avec 21 points. L'ex-joueur de l'Espérance de Tunis a été titularisé et remplacé à deux minutes de la fin.

Première de Larbi

Pour le compte de la 26e journée de Ligue 2 française, Tours est aller arracher un match nul 2-2 face à Nîmes. Mohamed Larbi a participé à sa première rencontre avec son nouveau club. Il est entré à la 79e minute de la rencontre. Tours reste dernier du classement, quasiment assuré de descendre en nationale.

Ben Amor titulaire

Mohamed Amine Ben Amor a participé à la totalité de la rencontre qui a opposé Al Feiha à Al Ahli pour le compte de la 22e journée du championnat saoudien. Les deux clubs se sont neutralisés 1-1. Al Ahli garde sa deuxième place au classement.

Aymen Mathlouthi bat Ferjani Sassi

Le gardien de but international tunisien a remporté son premier succès avec la formation d'Al Batin en championnat saoudien. Cette victoire est d'autant plus belle qu'elle a été remportée sur le terrain du troisième du classement général, Al Nasr, où évolue Ferjani Sassi et qui a disputé la totalité de la rencontre. Les coéquipiers d'Aymen Mathlouthi se sont imposés sur le score de trois buts à zéro grâce à des réalisations de Schettine (9e), Jorge (36e et 92e).

Doublé de Youssef Msakni avec Al Duhail

Youssef Msakni a inscrit un doublé lors de la 17e journée du championnat qatari. L'attaquant tunisien a grandement ainsi contribué dans la large victoire d'Al Duhail face Umm Salal sur le score de cinq buts à zéro. Youssef Msakni a inscrit les troisième et cinquième buts de sa formation aux 13e et 59e minutes. Oussema Darragi était absent des rangs d'Umm Salal pour cause de suspension. Avec ce doublé, Youssef Msakni porte son total buts cette saison à 18 et se rapproche de Youssef El Arabi qui en est à 21 réalisations.

Skhiri : «Mon engagement ne se résume pas au Mondial !»

Quelques jours après l'annonce de la Fédération tunisienne (FTF), le binational Elyès Skhiri a confirmé son choix de défendre les couleurs des Aigles de Carthage : «J'ai déjà été appelé avec les U19, puis avec les Olympiques. Pour l'équipe nationale A, cela fait un certain temps que j'ai un contact régulier avec la FTF. Je souligne que mon engagement ne se résume pas au Mondial russe».

Doublé de Hamdi Harbaoui

Hamdi Harbaoui a inscrit son premier doublé sous les couleurs de Zulte Waregem en Jupiler Pro League. La formation du tunisien a remporté cette rencontre de la 27e journée sur le score de trois buts à deux. Hamdi Harbaoui a inscrit ses deux buts aux 41e et 44e minutes. Il en est maintenant à huit réalisations en championnat de Belgique.

Match nul pour la première d'Adel Sellimi

Fraîchement débarqué sur le banc du club d'Al Markheya, le coach Adel Sellimi a obtenu le point du match nul face à Al Khour pour le compte de la 17e journée de la Qatar Stars League. Ce résultat n'améliore pas la situation de l'équipe qui reste lanterne rouge du classement avec seulement neuf points au compteur.

Akaïchi manque un penalty !

A l'occasion de la 22e journée du championnat d'Arabie Saoudite, il n'y a pas eu de vainqueur entre Ittihad Djeddah d'Ahmed Akaïchi qui a manqué un penalty aux derniers instants, et Al Fatah d'Abdelkader Oueslati. Les deux équipes se sont neutralisées (0/0) et les deux joueurs tunisiens ont disputé le match entier.