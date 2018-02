Tunisie: Champions, et après ?

La qualification d'un trio pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2018 en Argentine est de bon augure, mais pour un sport comme la lutte qui exige une somme de travail suivi et immense pour progresser ou pour se maintenir à niveau, toute défection devient une faute grave.

Les défections peuvent venir de la part des lutteuses et lutteurs eux-mêmes, comme elle pourrait être le fait d'un désintéressement de la part de ceux qui sont appelés à gérer ce nouveau noyau de jeunes de valeur. Le fait de lui tourner le dos ou même de ne pas lui fournir les moyens de progresser (par exemple en économisant les bouts de chandelles) serait fatal. Pour retrouver un nouveau noyau de cette valeur, nous pourrions attendre encore de longues années. La prise en charge de ces jeunes médaillés, filles et garçons, serait tout indiquée pour préparer les... prochaines olympiades et serait le début de la sagesse.

La prise en charge à cet âge nécessite des relations internationales et une volonté politique incontournable. En plus du ministère de tutelle, le Comité olympique tunisien (à notre connaissance il n'a jamais fermé la porte et s'est toujours montré prêt à encourager ce genre d'initiatives), il faudrait immédiatement mettre en place un programme d'action sérieux et rationnel, à base de stages de haut niveau, sous une direction compétente, pour encadrer ces jeunes et les mettre sur orbite.

En agissant avec la rapidité et la diligence souhaitées, il sera possible de doter la lutte tunisienne d'une jolie brochette de jeunes de valeur internationale. Cela suppose que se contenter d'une «préparation-maison» pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2018 en Argentine, et pour la suite de la carrière de ce noyau prometteur, constitue une perte d'argent et de temps.