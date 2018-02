Afrique du Sud/Tunisie: Stages en Afrique du Sud, Allemagne et Font Romeu

Retour à Tunis

Habiba Ghribi devait aller en Allemagne pour effectuer des tests scientifiques pendant 2 jours mais le déplacement a été annulé.Ainsi elle regagne aujourd'hui Tunis où elle poursuivra sa préparation avant de s'envoler en Afrique du Sud le 6 mars prochain pour effectuer un stage de préparation jusqu'au 5 avril 2018.Tout juste après,elle reviendra à Tunis pour 10 jours avant d'aller en Allemagne le 17 avril pour un stage qui durera jusqu'au 30 du même mois, date de son départ en Afrique du Sud pour effectuer un deuxième stage jusqu'au 28 mai 2018.

Première compétition

D'Afrique du Sud, Ghribi rejoindra Rome où elle prendra part à sa première compétition le 31 mai sur 3000 m steeple qui servira de test après une bonne préparation en altitude. De Rome, notre athlète ira en France pour l'ultime stage de préparation dans la région des Pyrénées à Font Romeu, lieu de rendez-vous habituel des champions avant les compétions officielles. D'ailleurs, Habiba Ghribi restera à Font Romeu jusqu'au 26 juin 2018, date de son départ en Espagne pour participer aux Jeux méditerranéens. Elle prendra part dans cette joute à deux courses, à savoir le 3000 m steeple et le 1500 m. Ghribi devra aussi participer aux championnats d'Afrique qui auront lieu du 2 au 5 août 2018 au Nigeria qui sont qualificatifs pour la coupe du monde intercontinentale prévue début septembre 2018 en Slovaquie.

Escrime

Après avoir participé au Grand Prix d'Alger Ines Boubakri se prépare pour celui de Anaheim en Californie

La médaillée de bronze au championnat du monde en 2014 et aux Jeux olympiques de Rio 2016, Ines Boubakri, a pris part, il y a deux semaines, à une compétion dans le cadre de la coupe du monde organisée le 2 février courant à Alger où elle s'est classée en 10e position sur 135 tireuses. Au mois de mars prochain elle devra prendre part au Grand Prix d'Anaheim en Californie qui aura lieu les 17 et 18 mars 2018. Et afin de réaliser une belle prestation qui lui permettra d' aspirer à un classement meilleur, Ines Boubakri se rendra à Anaheim trois jours avant la compétition soit le 14 mars pour effectuer un stage de concentration et d'adaptation au climat. Il est à préciser que notre championne en fleuret aura à participer à cinq compétitions dans le cadre de la coupe du monde et à trois compétitions dans le cadre du Grand Prix. En outre, elle est parmi l'élite tunisienne qui pourrait remporter de l'or aux Jeux méditerranéens à Tarragone en Espagne.

Judo...

Les événements sportifs internationaux se poursuivent chez nous.Ainsi le championnat de la police arabe aura lieu à Tunis les 27,28 et 29 avril 2018. Organisé par l'Union Sportive Tunisienne de la Police et de la Réeducation avec la collaboration de l'Union Sportive de la Police Arabe et sous le Haut Patronage de la Direction de la Sûreté nationale, ce championnat arabe verra la participation de 18 pays; d'ailleurs 10 d'entre eux ont déjà confirmé leur présence parmi nous.D'autre part, cette manifestation internationale entre dans le cadre des festivités des 62e années des forces de sécurité nationale.

Déjà 3 mois

Sami Bouzid, président de l'Union Sportive Tunisienne de la Police et de la Rééducation et président du comité d'organisation du championnat arabe, nous a confié que les préparatifs pour cette joute arabe ont commencé depuis trois mois. Composées essentiellement par des hauts cadres de la Sûreté nationale, les différentes commissions travaillent d'arrache-pied. Les lieux d'hébergement, d'entraînement et de réunion sont déjà arrêtés.Les préparatifs pour la fête d'Ouverture des jeux vont bon train. Elle sera rehaussée par de nombreux invités. La couverture médiatique est assurée, a confirmé Sami Bouzid qui remercie chaleureusement le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la Sûreté qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour la réussite totale de ce championnat arabe en Tunisie.

Honorable organisation et la 1ère place

Le président de l'Union Sportive Tunisienne de la Police et de la Rééducation et du comité d'organisation s'est montré très optimiste concernant la participation de nos deux équipes nationales féminine et masculine dans ce championnat en précisant que nos athlètes encadrés par un très bon entraîneur, en l'occurence l'enfant du club, l'ancien champion Fawzi Ghazouani, seront en mesure de terminer en première position. «Comme nous comptons organiser cette joute arabe parfaitement, nous tenons aussi à réaliser de très bonnes performances comme nous l'avons fait il y a deux mois à l'occasion des championnats de la police arabe de cross country organisés à Alger, nous a confié Sami Bouzid. Il est à signaler qu'en marge des championnats, auront lieu des réunions du Comité executif de l'Union sportive arabe de la police et celles de ses commissions à lesquelles appartiennent beaucoup de Tunisiens».