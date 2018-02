-Nous annonçons la mise en place d'un comité de réflexion qui proposera au Comité d'organisation la stratégie, les moyens et le plan d'action pour internationaliser le semi-marathon de La Marsa.

Depuis un moment déjà, vous semblez battre les tambours pour préparer la dixième édition des « Foulées du Mégara », votre passion et votre violon d'Ingres. Un dixième anniversaire qui évoque chez vous des impressions indubitablement intéressantes à dévoiler.

Les Foulées du Mégara ont en effet débuté en 2008 et nous sommes aujourd'hui en plein chantier de préparation de la dixième édition qui marque ainsi le dixième anniversaire de cette prestigieuse manifestation. Cette dixième édition aura lieu comme vous devez le savoir dimanche 25 mars 2018 et bien entendu à La Marsa comme toutes les précédentes éditions.

Nous fêterons donc le 10e anniversaire des «Foulées du Mégara» qui, pendant presque la totalité de cette décade, ont été axées sur deux courses pédestres animées par une ambiance festive où le culturel, le touristique et le social ont formé une parfaite symbiose.

Le tout dans la multiple quête de soustraire le public à la morosité quotidienne, de promouvoir le running en particulier, le sport en général ainsi que le tourisme sportif ; d'établir et de consolider des liens de convivialité entre les générations et les différentes couches sociales ; d'assurer le succès honorable que l'on connaît à cette joute en lui forgeant au passage une réputation assez éloquente sur le plan national et international.

Nous sommes fiers d'avoir réussi ce challenge lors de toutes les éditions écoulées et d'avoir contribué au boom du nombre de joggers en Tunisie.

Aussi sommes-nous ravis d'avoir rallié, tant soit peu, la communauté des runners qui s'organisent en groupes de plus en plus nombreux. L'engouement pour le running n'est donc plus à prouver. Il y a une réelle effervescence autour de ce sport si facile d'accès. En Tunisie, la course à pied est ainsi devenue un véritable lifestyle et la tutelle devient de plus en plus sensible à ce phénomène.

Est-ce à dire que n'importe qui peut s'adonner à cette activité sportive ?

Oui en effet, pour peu que l'on prenne garde aux conditions de santé requises. Il est indiscutable que l'on doit s'assurer avant de s'engager dans la pratique de ce sport que son état de santé le permet bien notamment pour les courses de compétition.

Etes-vous satisfait du niveau d'organisation que vous avez atteint ?

Quel que soit le jugement que l'on porte sur notre façon de voir l'organisation des Foulées du Mégara, il nous reste beaucoup à faire. Nous envisageons déjà de préparer l'entame de la deuxième décade de cette manifestation qui doit atteindre progressivement les standards internationaux, un autre challenge auquel nous devons nous atteler et que nous devons réussir à moyen et à long terme.

C'est pour cette raison que nous annonçons la mise en place d'un comité de réflexion qui proposera au Comité d'organisation, lors de quelques séances de brainstorming entre autres, la stratégie, les moyens et le plan d'action pour internationaliser le semi-marathon de La Marsa.

Nous devrons donc mettre les bouchées doubles et nous devons dès aujourd'hui, avec une approche moderne et efficace, nous y consacrer méthodiquement en suivant un process pertinent.

Les Foulées du Mégara se sont érigées en référence de la course à pied en Tunisie. Peut-on dire que c'est un sentiment partagé et quels sont les tenants de ce succès ?

Durant les dix années écoulées, longues pour certains et courtes pour d'autres, les Foulées du Mégara ont évolué avec une indomptable force de caractère grâce aux efforts d'une équipe volontaire à l'extrême limite et au soutien hors pair de nos partenaires, parmi lesquels la municipalité de La Marsa et le complexe de la jeunesse de La Marsa en particulier, qui collaborent avec nous très étroitement pour l'organisation de cette joute devenue désormais une tradition incontournable pour la localité de La Marsa et le pays tout entier, grâce encore à la bonne veille et au louable engagement à nos côtés de la Fédération Tunisienne d'Athlétisme et enfin grâce à nos sponsors et partenaires qui ont cru -- et vu juste -- au succès de cet événement, même si pour la plupart d'entre eux, la contribution se fait en services rendus ou en produits offerts.

Les Foulées du Mégara arborent actuellement leur fière allure grâce aux acteurs et au décor avec lesquels elles ont su évoluer.

-Une équipe d'organisation très compétente et de haut niveau

-Des coureurs femmes et hommes, jeunes et moins jeunes de différents sexes et nationalités, tous très volontaires et enthousiastes

-Un chrono officiel et des performances très louables

-Un parcours des plus enchanteurs qui trace pour l'ensemble des participants les plus beaux sites historiques, culturels et touristiques de la région tant pour les 21 km que pour les 5 km et présente pour ceux qui font le semi-marathon un challenge parfait, alignant plat, faux plat et vallonné

-Un climat printanier

-Un soutien inconditionnel des institutions publiques et privées qui regroupent la Fédération Tunisienne d'Athlétisme, le corps médical, la sécurité, les sponsors, les médias.

Voici, en quelques mots, notre environnement et nos atouts. Nous sommes dans l'ambiance, elle nous est très chère et elle plaît.

En quoi les Foulées du Mégara s'affichent comme vecteur de tourisme sportif. En d'autres termes, visite-t-on vraiment ce registre lorsque l'on participe à une course en compétition ?

Si l'on vise un chrono, il est peu probable qu'on arrive à apprécier pleinement l'environnement. Mais on peut aussi faire une course en compétition pour le plaisir, l'ambiance et la joie de se retrouver entre runners. Tout dépendra ensuite du parcours des courses : du bord d'une mer sublime sur les côtes de La Marsa aux collines de Gammarth qu'une époustouflante beauté caractérise, le semi-marathon de La Marsa offre un excellent cadre à la visite des anciens faubourgs de Carthage «Le Mégara » et une opportunité à ne pas rater pour visiter les jolis coins de notre si beau pays.

La « course à l'étranger » peut se révéler une manière originale de parcourir les pays autrement et nous réservons dans ce chapitre et à l'occasion de ce dixième anniversaire quelques bonnes surprises qui feront plaisir à tous.

Les inscriptions ont-elles commencé ?

Oui, depuis le mois de janvier. Nous remarquons un bond dans les inscriptions par rapport aux précédentes éditions. Le site enregistre de plus en plus d'adeptes de cette manifestation. Ce qui ne va pas sans nous ravir.

Envisagez-vous d'organiser le marathon de La Marsa ?

Nous y avons songé certes. Mais à l'heure actuelle nous nous focalisons sur les courses au programme. A l'avenir, il serait bien probable de dérouler un tapis de 42km aux joggers professionnels et amateurs, mais les conditions sine qua non à une telle manifestation doivent être réunies. Il faudrait d'ailleurs une «voiture-exit» qui dure de 6 à 7 heures de manière à sécuriser le circuit et à permettre aux participants de passer un bon moment de sport, comme c'est le cas dans les grandes organisations à l'étranger. Nous sommes sur la bonne voie grâce au concours des autorités publiques et des citoyens. Mais un travail reste encore à parfaire dans ce sens.

Un dernier mot pour terminer...

Nous avons commencé, une poignée de volontaires et de bénévoles en 2008, animés de l'ambition de promouvoir la course à pied, tout en introduisant de l'animation dans la ville de La Marsa (que nous remercions au passage). Nous avons rencontré des difficultés mais nous avons aussi goûté au plaisir de relever le challenge.

La dimension de notre manifestation est le fruit d'un effort commun, produit de tous les intervenants et nous nous devons de reconnaître la valeur de leur contribution. C'est aussi grâce à vous journalistes et médias que la notoriété des FDM s'est construite.

Le running a désormais sa population de pratiquants dans toutes les franges sociales. On peut mettre l'accent sur le caractère sain et bienfaisant de la course à pied. C'est un véritable phénomène de société, du simple loisir de courir à la compétition, c'est dans la continuité que l'on s'affirme.