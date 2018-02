Cote d'Ivoire: Café littéraire - Véronique Tadjo - Des mots contre des maux identitaires

Véronique Tadjo est l'auteur d'une thèse de 3e cycle intitulée « Le processus d'acculturation des Afro-américains de 1619 à 1808 », soutenue à l'Université Paris 4 en 1981. Elle est poète, romancière, peintre et auteur de livres pour la jeunesse...

Ce mercredi 21 février, l'auteure de renom livrera en partage à l'Institut français d'Abidjan les contenus de deux ouvrages traitant de questions de l'apartheid et du métissage. Pour son traditionnel café littéraire mensuel, ce mercredi 21 février, c'est Véronique Tadjo, l'une des plumes féminines les plus alertes de Côte d'Ivoire, qui rencontre les férus de belles-lettres de l'Institut français de Côte d'Ivoire d'Abidjan-Plateau, à partir de 16h30, avec deux de ses textes sortis aux Éditions Éburnie : « Nelson Mandela : Non à l'apartheid » et « Loin de mon père ».

Avec le premier, un roman historique qui l'a consacrée Grand Prix littéraire Bernard Dadié en 2016, elle nous emmène en Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela mais aussi le pays de l'apartheid, où elle vit depuis des années. Le second texte nous mène dans une Côte d'Ivoire en crise, dans le sillage d'une jeune métisse ivoiro-française qui découvre son père à l'occasion des funérailles de celui-ci.

Cette jeune métisse, donc, rentre en Côte d'Ivoire où son père vient de mourir. Alors qu'elle prend en main l'organisation des obsèques, une inconnue vient lui réclamer l'héritage de son fils révélant ainsi la vie secrète de ce père tant aimé. Face à la famille, aux parents, aux amis, aux voisins, Nina est seule.

Le pays qu'elle a quitté depuis si longtemps lui échappe, les règles et les usages lui restent obscurs, et il s'agit pourtant de trouver le ton juste, l'attitude convenable face aux comportements des uns et des autres, aux mesquineries, aux convoitises.

Pour des raisons protocolaires, les funérailles sont plusieurs fois ajournées mais, dans ce pays où gronde la guerre civile, dans cette ville d'Abidjan en proie au chaos, Nina tente d'accepter, d'assumer son impuissance et de retrouver une appartenance à jamais perdue. Malgré sa posture tout à la fois proche et étrangère, elle investit avec dignité la place qui sera désormais la sienne en cette maison paternelle.

Quel est le pouvoir des femmes au sein de la famille, jusqu'où peut aller l'ambiguïté de leur comportement face à la polygamie, l'héritage familial ou les choix de toute une vie? D'une voix toujours plus déterminée, Véronique Tadjo questionne l'Afrique d'aujourd'hui, entre rituels et dérives politiques, destin individuel et portrait d'une culture ancestrale.

Pour en revenir à « Nelson Mandela : Non à l'apartheid », disons que c'est une histoire passionnante sur l'engagement politique de Madiba, une icône qui n'appartient plus à l'Afrique du Sud seulement, mais au monde entier. Et l'auteure, elle-même, d'arguer : « C'est un document historique. La collection « Ceux qui ont dit non » donne la parole aux hommes et femmes qui ont su dire « non » aux injustices. Le pari est de raconter l'histoire en se mettant dans la peau des protagonistes qui parlent à la première personne. Il y a donc une part d'imagination, mais elle est basée sur des faits réels ».

Véronique Tadjo est l'auteur d'une thèse de 3e cycle intitulée « Le processus d'acculturation des Afro-américains de 1619 à 1808 », soutenue à l'Université Paris 4 en 1981. Elle est poète, romancière, peintre et auteur de livres pour la jeunesse qu´elle illustre elle-même. Véritable globe-trotter des lettres, langues et civilisations, après l'Afrique du Sud, elle vogue entre Londres, Paris et Abidjan, au gré de ses enseignements, recherches et publications.

Elle a écrit plusieurs romans et recueils de poèmes. Ses livres revisitent l´histoire familiale (« Loin de mon père »), l´histoire nationale (« Reine Pokou »), ainsi qu'une histoire continentale offerte à l'universalité « Nelson Mandela : Non à l'apartheid » et l´une des tragédies africaines les plus cruelles de notre temps que fut le génocide des Tutsi au Rwanda (« L'ombre d'Imana »). Grand Prix d´Afrique Noire en 2005, ses œuvres sont traduites en plusieurs langues.