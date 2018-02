Sénégal: BRVM - Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 3,1 milliards FCFA en fin de semaine

Le rapport d'analyse boursière de Bloomfield Intelligence de la semaine du 12 au 16 Février 2018 souligne que la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières(BRVM) a terminé la semaine en hausse en affichant 211,47 points pour l'indice BRVM 10 (+0,06%) et 231,82 points pour l'indice BRVM Composite (+0,49%).

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 520 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 3,1 milliards FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « FINANCES » (28%) et « SERVICES PUBLICS » (51%). Le titre NEI CEDA CI réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 40% tandis que le titre SITAB CI affiche la plus forte baisse avec une chute de 8,73%. Sur le marché des matières premières, note le rapport de Bloomfied Investment, les cours du pétrole brut et du cacao terminent la semaine en hausse tandis que les cours du café et du caoutchouc terminent la semaine en baisse.

Sur le marché des actions de la bRVM, le titre SAPH CI est l'un des deux titres ayant atténué la contre-performance du secteur « Agriculture » de la BRVM en 2017. En effet, l'action a terminé l'année en hausse de 10,54%, deuxième plus-value consécutive (+21,74% en 2016). Cette tendance s'explique par l'activité de l'entreprise devenue à nouveau rentable depuis 2016 (résultat net de 1,170 milliard FCFA après des exercices 2014 et 2015 déficitaires). Avec la publication, le 26 janvier 2018, de son rapport d'activité du 4e trimestre de l'année 2017, la SAPH CI a confirmé l'amélioration de la profitabilité de son activité. En lien avec les hausses de 30,55% du cours moyen de caoutchouc et de 4% du tonnage des ventes, le chiffre d'affaires s'est accru de 35% en 2017 par rapport à 2016. De plus, reflétant les efforts internes de maitrise des charges, le résultat net a augmenté de 993% en 2017.

Ainsi, la profitabilité de l'entreprise (ratio résultat net/chiffre d'affaires) s'est établie à 8% en 2017, soit 7 points de pourcentage de plus qu'en 2016. En conséquence, le titre SAPH CI s'est apprécié de 33,83% sur les 3 semaines qui ont suivi la publication de ces résultats, en cotant notamment à 4 015 FCFA à la date 16 février 2018. Par ailleurs, souligne l' agence de notation panafricaine spécialisée dans l'évaluation du risque de crédit et basée à Abidjan, Blomfield Investment , n'ayant pas distribué de dividendes au titre de l'exercice 2016, malgré un résultat net positif, la SAPH CI pourrait s'y atteler en 2018 pour le compte de l'exercice 2017. Ainsi, l'action devrait se maintenir à un haut niveau jusqu'à la date de distribution des dividendes au titre de l'exercice 2017. Après cette date, l'évolution du cours de l'action devrait à nouveau suivre la tendance du cours du caoutchouc, avec des fluctuations plus ou moins importantes selon les résultats publiés