Congo-Kinshasa: La MONUSCO sensibilise contre le recrutement des enfants par les groupes armés

L'activité s'est clôturée par la collecte dite de «Mains Rouge» qui est un signe d'engagement, de lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les groupes armés. Elle consiste, pour les participants, à apposer l'empreinte de leur main, imprégnée de peinture rouge, sur un tissu de couleur blanche pour dire non au recrutement des enfants au sein des groupes armés.

La seconde activité de sensibilisation a été une sensibilisation de masse à travers un concert, animé par l'artiste Mayaya Santa, qui a connu la participation de plus de 3000 enfants issus de 7 écoles et villages environnants et plus des 500 adultes.

A l'issue de la rencontre, les forces de sécurité et les acteurs de la société civile se sont engagés à collaborer ensemble pour la prévention et la lutte contre le recrutement des enfants dans les groupes armés.

Ils ont été sensibilisés autour de thèmes-clés comme le plan d'action entre les Nations Unies et le gouvernement Congolais sur la lutte contre le recrutement des enfants dans les forces et groupes armés, les standards de vérification de l'âge des enfants associés aux groupes armés pendant le processus DDR enfants, les six violations graves de droits des enfants pendant les conflits armés et le mécanisme de référencement des enfants sortis de groupes armés.

