Congo-Kinshasa: La MONUSCO offre quatre ponts aux populations de Oicha

Au cours de cette cérémonie de remise d'ouvrage, les autorités congolaises ont remercié la MONUSCO pour ce geste de générosité et sont revenus sur tout le bénéfice que les populations vont tirer de ces dons. Les responsables de la MONUSCO-Beni ont, pour leur part, suggéré aux bénéficiaires d'en prendre soin et d'en faire bon usage.

Avec leur construction, ces ponts vont largement contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire de la zone avec l'accès rapide à tous ces endroits. Toutes choses qui dissuaderont les bandits et autres groupes armés à s'attaquer aux populations, notamment aux femmes et aux jeunes filles, sachant qu'une réaction rapide des forces de sécurité congolaises et de la MONUSCO sera effectuée.

Ces ponts sont jetés sur les rivières Kiwicha, Kekelibo, Kaithavula et Ngilingili, sur l'axe Oicha-Kithevya et Oicha Nzima, en plein centre de la commune rurale d'Oicha, chef-lieu de ce territoire.

