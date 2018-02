Afrique: Journée internationale de la langue maternelle - L'Unesco réitère son engagement pour la diversité linguistique

La 18e édition sera célébrée, le 21 février, sur le thème : « Préservation de la diversité linguistique dans le monde et promotion du multilinguisme en vue de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) ».

Proclamée par l'Unesco, le 21 février 2000, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année dans les États membres et au siège de l'institution. Le but étant de promouvoir la diversité linguistique et culturelle, ainsi que le multilinguisme. Pour la célébration de la 18e édition, l'Unesco a réitéré son engagement pour la diversité linguistique et invité ses Etats membres à commémorer l'évènement dans autant de langues que possible. Quant au thème retenu, il rappelle que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable.

« Nous vivons dans des sociétés multilingues et multiculturelles avec des citoyens et des citoyennes plurilingues. C'est important de promouvoir cette diversité car nous existons à travers nos langues. C'est grâce à elles que nous pouvons nous exprimer, communiquer, participer à la vie sociale et publique, et transmettre d'une façon pérenne les savoirs, les connaissances et les cultures. », indique un communiqué de cette agence onusienne.

Selon des études, la diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. En effet, une langue disparait en moyenne toutes les deux semaines, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel. Cependant, on constate des progrès dans l'éducation multilingue fondée sur la langue maternelle, dont l'importance est de mieux en mieux comprise, en particulier pour les premières années de scolarité, et l'engagement pour son développement dans la vie publique.

Le thème de cette 18e édition est le bienvenu, car l'Unesco commémore le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En effet, l'article 2 de ce document stipule qu'aucune discrimination ne peut se fonder sur la langue, et célèbre sa traduction dans plus de cinq cents langues. « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » , lit-on dans la Déclaration.

La Journée internationale de la langue maternelle 2018 sera également une occasion pour l'Unesco de mettre l'accent sur la diversité linguistique et le multilinguisme comme éléments clés pour le développement durable, notamment pour atteindre les cibles 4.6 et 4.7 de l'ODD4 sur l'éducation. « Les ODD s'appuient sur la diversité linguistique et le multilinguisme comme contribution essentielle à l'éducation à la citoyenneté mondiale. Ils constituent, en effet, des vecteurs de promotion du dialogue interculturel et du vivre- ensemble. », a conclu le communiqué.

Rappelons que cette journée consacre la reconnaissance du Mouvement pour la langue, commémoré au Bangladesh, en hommage aux étudiants tués par la police à Dacca (aujourd'hui capitale du Bangladesh). Ces derniers manifestaient pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan de l'époque.