Angola: Le gouvernement favorable au pouvoir local autonome

Benguela (Angola) — Le Président angolais, João Lourenço, a affirmé lundi, à Benguela, que le gouvernement était attentif à la question de l'autonomie des organes du pouvoir local et la déconcentration et décentralisation administratives.

João Lourenço s'est rendu ce matin dans la province de Benguela pour orienter la première session ordinaire du Conseil de Gouvernance Locale (CGL), et a visité le projet de raffinerie de Lobito dont les travaux sont paralysés il y a une année pour des raisons financières.

Il a rappelé que ces principes (autonomie, déconcentration et décentralisation) se trouvent dans la constitution de la République, et reste que « le défi juridique et constitutionnel sur ce qui doit être fait, quand cela doit être fait pour que la production législative et les actions soient programmées de façon ordonnée et par phase.

"Le citoyen doit trouver dans les municipalités, la satisfaction des besoins de base, comme l'école publique, les centres de santé, l'hôpital, l'accès à l'eau potable et l'énergie électrique, ainsi que le ramassage et le traitement des résidus solides et tant d'autres », a dit le Chef de l'Etat.

Il a reconnu que même si le pays est indépendant il y a 42 ans, des diverses circonstances parmi lesquelles le conflit armé prolongé ont conduit à une excessive concentration et centralisation des pouvoirs.

Selon lui, cette concentration fait de l'Angola un cas inédit, l'unique pays de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) et probablement de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) qui n'a jamais réalisé les élections locales, et conséquemment n'a pas de pouvoir électif au niveau des municipalités.

L'objectif, a indiqué João Lourenço, est de changer ce cadre qui n'honore pas le pays, afin de respecter le souhait de la majorité exprimée dans les urnes, selon lequel la vie se vit dans les municipalités.