Gambie: Plan National de Développement - La Gambie à la quête de financement à Bruxelles en mai

Suite à l'élection historique de Adama Barrow en décembre 2016, comme Président de la République de Gambie, le pays entame une nouvelle ère avec une fenêtre d'opportunité qui devrait être exploitée pour jeter les bases d'un État démocratique moderne et entreprendre les réformes clés nécessaires pour asseoir les bases d'une croissance durable.

C'est dans ce contexte que le Plan National de Développement(PND) couvrant la période 2018-2021 a été préparé. L'objectif global du PND est de «promouvoir la bonne gouvernance, la reddition de comptes, la cohésion sociale, la réconciliation nationale et une économie revitalisée et transformée pour le bien-être de tous les Gambiens». Le processus d'élaboration du Plan a été participatif, impliquant le gouvernement, la société civile, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les partenaires au développement. Une conférence internationale sur la Gambie est prévue à Bruxelles en mai 2018 afin de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du PND. Dans le cadre de la préparation de cette conférence, les autorités gambiennes entreprendront une Mission de plaidoyer à Dakar du 20 au 22 février 2018 afin de sensibiliser les partenaires et galvaniser leur soutien. La Mission de plaidoyer sera conduite par S.E.M. Amadou SANNEH, Ministre des Finances et des Affaires Economiques de la Gambie

La Mission de plaidoyer débutera le 20 février 2018 par un atelier , suivi de deux jours de discussions bilatérales entre les partenaires et le Ministre Sanneh. L'atelier fournira une plateforme au gouvernement de la Gambie pour présenter son PND aux partenaires intéressés et échanger sur la meilleure façon de supporter la transition de la Gambie à un État pleinement démocratique et de reconstruire son économie au profit de tous ses citoyens. Les autorités Gambiennes ont demandé à la Banque africaine de développement (BAD) de les assister dans l'organisation de cet événement.