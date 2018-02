Sénégal: Malal Camara, Directeur général de l'Agence pour le développement local - «Ce sera une aubaine pour le pays»

Joint par nos services, l'expert pétrolier Bachir Dramé note que l'arrivée de Mocoh est une bonne chose car, «il faut savoir que les dépôts de stockage sont tous à Dakar. Les multinationales sont très impliquées dans leur gestion. Les camions du Mali et de la sous-région sont obligés de venir à Dakar pour s'approvisionner. Ce qui pose de nombreux problèmes. Mettre en place des droits secondaires serait une excellente initiative. Cela permettra de résoudre l'épineuse question de la distribution à l'intérieur du pays. Les meilleurs emplacements seraient Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor. Des études dans ce sens sont disponibles et elles ont été effectuées par nos soins », a-t-il confié.

«Tambacounda est la région constituant la porte d'entrée de l'espace ouest-africain car elle partage, au moins, quatre frontières. Mieux, dans la territorialisation des politiques publiques, elle va bénéficier d'infrastructures de dernière génération avec une plateforme ferroviaire, un port sec et un grand marché sous-régional. Il s'y ajoute que la contrée connaît, par endroits, des niveaux alarmants de pauvreté et, comme Mocoh constitue une opportunité d'emplois, nous applaudirons si son patron faisait le choix de Tambacounda », a plaidé le directeur général de l'Agence pour le développement local.

