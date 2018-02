Sénégal: Festival films femmes Afrique - «Hyènes» en version restaurée rend hommage à Mambéty

Le regard malicieux, un flot de souvenirs la submerge. Elle est l'objet de toutes les attentions, de toutes les curiosités. Elle est la seule survivante d'un accident d'avion. Coiffures et costumes d'époque, sous la direction d'Oumou Sy, confèrent un cachet esthétique particulier au film. L'ancien président du Tribunal, Gana, devenu valet, porte la parole de la Linguère. Elle propose 100 milliards de FCfa pour laver son honneur, pour avoir la tête de Dramane qui l'avait enceintée. Le maire oppose un refus catégorique. Le maître mot : la solidarité. Jadis peu fréquentée, la boutique de Dramane est prise d'assaut par les populations. Elles s'endettent à tour de bras. "Le règne des hyènes" a commencé, ironise Ramatou. Inquiet, Dramane commence à perdre raison. Il est habité par un accès de paranoïa. Il veut s'exhiler à Saraba qui, dans l'imaginaire des Sénégalais, symbolise le lointain, l'ailleurs, cette localité perdue. Depuis l'arrivée de Ramatou, Colobane a renoué avec la joie de vivre avec les apparitions de comédiens comme Thierno Ndiaye Doss, Issa Samb alias Joe Ouakam, Oumar Bâ dit Baye peul, Malick Ndiaye « fara tial tial... » Dans le déroulé du film, la musique est très présente avec des partitions de la cantatrice Yandé Codou Sène, et du musicien-chanteur Wasis Diop, auteur de la musique du film.

