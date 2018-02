Sénégal: Diambars - Ndiambour (3-0) - Les Académiciens signent leur premier succès

Cette réalisation ne signifie pas fin de calvaire pour les poulains de Malick Diop ; puisqu'ils vont encaisser une troisième but à la 61ème minute. Cette fois, le passeur s'est mué en buteur : Dame Guèye assomme définitivement les Lougatois en signant l'ultime réalisation de la partie. Un large succès pour les poulains de Papa Boubacar Gadiaga qui restent sur une série de résultats positifs après un match nul (2-2) contre le Casa Sports lors de la dernière journée et une qualification au prochain tour de la Coupe du Sénégal après avoir étrillé Dahra (5-0). Une série qu'il convient de poursuivre pour quitter les profondeurs du classement.

Il a fallu attendre la 13ème journée et leur 11ème match pour voir les pensionnaires du Centre de formation de Saly (qui comptent un match de retard à disputer face à l'Uso) remporter leur premier succès de la saison. Une victoire par 3 à 0 acquise par les hommes de Papa Boubacar Gadiaga aux dépens des Lougatois du Ndiambour qui met fin à la disette des partenaires de Ousmane Mané. Dans cette rencontre de la délivrance après tant d'attente, il a fallu un peu moins d'une mi-temps pour voir Diambars ouvrir la marque. En effet, trois minutes avant la pause, Ousseynou Ndiaye réceptionne remise de Dame Guèye pour signer le premier but d'une rencontre qui allait virer à la correction pour les visiteurs (1-0, 42ème mn). Car leurs hôtes ne vont pas attendre longtemps au retour des vestiaires pour corser l'addition. Avec toujours à la manœuvre, Dame Guèye dans le rôle de distributeur.

En match comptant pour la 13ème journée du championnat national de Ligue 1 disputé dimanche au stade Fodé Wade de Saly, Diambars a battu le Ndiambour de Louga par 3 à 0. Mi-temps : 1-0 ; Buteurs : Ousseynou Niang (42ème mn), Ibrahima Dramé (49ème mn) et Dame Guèye (61ème mn). Arbitres : Issa Sy (CRA Dakar) assisté de Nouha Bangoura (CRA Tamba) et d'Abdou Aziz Guèye CRA Dakar).

