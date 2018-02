Madagascar: France/Malgache - Antananarivo accueille les 2es assises de l'action internationale des collectivités territoriales

La rencontre aura lieu dans le cadre des relations bilatérale, du 5 au 7 mars, sous l'égide des ministères des Affaires étrangères; de l'Intérieur et de la décentralisation; ainsi que de l'ambassade de France.

La délégation des collectivités françaises sera conduite par la vice-présidente chargée de l'International et de l'Europe à la région Nouvelle-Aquitaine, Isabelle Boudineau. Celle-ci a appelé à la mobilisation, étant donné l'importance du partenariat franco-malgache actuel et futur. La rencontre sera aussi l'occasion de valoriser le réseautage et de mener des réfléxions sur des marges de progression. Parmi les thématiques qui seront au centre de cette réunion, il y a "l'Eau, assainissement, déchets" ; "Développement économique" ; "Jeunesse" ; "Gestion des risques"; "Décentralisation et gouvernance".

"La décentralisation, la gouvernance et l'appui institutionnel sont des thèmes traditionnellement abordés par les collectivités françaises et malgaches, et ils ont pris d'autant plus d'importance dans le cadre de la crise qu'a traversé Madagascar", soulignent cités-unies-France. Les enjeux de gestion des risques, la maîtrise du développement local et de la responsabilité des autorités locales occuperont une bonne place dans les discussions, afin d'inscrire les priorités dans un cadre approprié, en vue de renforcer le rôle des élus dans leur mission de gouvernance.

Le droit fiscal et les relations entre l'État et les collectivités seront deux autres thématiques importantes; avec des échanges ouverts à d'autres matières, telle que l'état civil et l'accès au foncier.