Sénégal: La Sonatel dit avoir investi 334 milliards FCFA en Afrique en 2017 (communiqué)

Le groupe Sonatel a consolidé ses performances opérationnelles et financières, renforcées… Plus »

Elle ajoute que cette croissance "est tirée principalement par le parc mobile (29,7 millions), grâce notamment à la refonte de l'offre prépayée et la bonne dynamique de recrutement de la 4G au Sénégal et au Mali, et à l'extension de la couverture en Guinée (actions d'animations autour des nouvelles localités couvertes)".

Dans un communiqué transmis lundi à l'APS, Sonatel affirme avoir consolidé ses acquis "grâce aux investissements importants réalisés : 334 milliards de FCFA dans l'année dont 150 milliards FCFA au titre d'achat de licences 4G et de renouvellements de concessions (au Sénégal et au Mali)".

Dakar — Le groupe Sonatel déclare des investissements de l'ordre de 334 milliards de FCFA dans ses pays de présence dont 150 milliards de FCFA pour l'achat de licences 4G et les renouvellements de concessions au Mali et au Sénégal, a annoncé la société de téléphonie sénégalaise.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.