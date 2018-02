Mauritanie: L'UPR - Evaluer n'est pas faire table rase !

billet

Au risque de paraitre énoncer une tautologie, il convient de rappeler qu'évaluer les textes fondateurs et l'action de l'UPR n'est pas faire table rase des résultats incontestables enregistrés depuis près d'une décennie par notre grand parti.

Il s'agit tout simplement de juger ses idées, ses structures et son programme politique au regard de l'évolution politique et sociétale de la Mauritanie et, surtout, de lui insuffler plus de dynamisme et de cohésion pour affronter sereinement les échéances cruciales de 2018 et de 2019.

Car, pour être objectif, il faut toujours juger les réalisations d'un parti politique avec les yeux de son époque de création pour mesurer la portée et la pertinence du chemin accompli ; et avec les yeux du présent pour s'assurer de l'adéquation de son discours politique et son organisation interne avec le changement qu'imposent les nouvelles priorités.

Depuis sa création en 2009, l'Union pour la République a accompagné comme principal levier politique l'action de son président -fondateur Mohamed Ould Abdel Aziz. Son bilan politique en tant que parti est à cet égard largement positif : une majorité écrasante à l'assemblée nationale ; l'ossature des maires et des conseillers municipaux ; un gouvernement issu du parti, et, qui a su, malgré une conjoncture internationale difficile, traduire en réalisations irréfragables le programme électoral du président Aziz en édifiant un Etat mauritanien fort et démocratique, qui ne cesse de se développer et s'épanouir , qui a créé une prospérité partagée, réduit la pauvreté et amélioré sensiblement le niveau de vie des populations.

Mais la dynamique politique, comme toute œuvre humaine, n'est jamais linéaire. C' est un processus constamment soumis aux ajustements aux conditions ambiantes par essence changeantes. A nouvelles priorités nationales et à nouvelle société, nouveaux mécanismes politiques d'intermédiation.

C'est pourquoi, notre parti doit s'adapter au temps présent, s'acclimater à la situation actuelle du pays pour lever les défis actuels et futurs.Une mission éminemment exaltante à laquelle tous les responsables et tous les militants doivent pleinement souscrire comme une responsabilité historique, une nécessité rationnelle, une valeur de civilisation.L'avenir de notre système y est fortement corrélé.