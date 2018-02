Togo: Dialogue de dernière chance pour sortir de la crise

Rappelons que Faure Gnassingbé a succédé, en 2005, avec le soutien de l'armée, à son père, le général Gnassingbé Eyadéma, qui avait dirigé le pays pendant trente-huit ans. Il a été réélu au terme de scrutins contestés par l'opposition en 2010 et en 2015. Depuis l'avènement du multipartisme au début des années 1990, une quinzaine de dialogues et de pourparlers se sont tenus à Lomé, sans jamais déboucher ni sur une alternance politique ni sur un changement majeur.

La semaine dernière, les Nations unies, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des Etats-Unis à Lomé ont « salué » la tenue de ce dialogue, encourageant « les acteurs politiques togolais à travailler de bonne foi pour aboutir à un consensus ».

Au cours de ces pourparlers, les participants vont plancher sur le rétablissement de la Constitution de 1992 qui prévoyait un maximum de deux mandats présidentiels, la transition politique au Togo et les réformes électorales. Au sujet de la réforme des mandats présidentiels et du mode de scrutin, déjà prévue par l'Accord politique global de 2006, il faut noter qu'elle n'a jamais vu le jour, alors qu'elle devait permettre d'apaiser un pays exaspéré par les violences (près de cinq cents morts, selon l'ONU) ayant suivi l'élection de Faure Gnassingbé.

« Le parti Union pour la République, au pouvoir, va encore rouler l'opposition dans la farine. Ils vont encore discuter et signer un autre accord, qui ne sera pas respecté par le gouvernement. C'est la même chose et cela nous fatigue. Nous avons trop dialogué dans ce pays. », a redouté, quant à lui, un Togolais qui a requis l'anonymat.

Que ce soit à Lomé ou ailleurs, de nombreux Togolais sont sceptiques concernant ces assises. Ils critiquent la tenue d'un « énième dialogue » au Togo, gouverné depuis plus de cinquante ans par la même famille. « C'est le dialogue de la dernière chance. L'opposition et le pouvoir ont intérêt à tout faire pour sortir définitivement ce pays de cette situation d'instabilité (... ). Chaque camp doit mettre un peu d'eau dans son vin. », a déclaré Joël Afandjigan, commerçant dans la capitale togolaise.

Pouvoir et opposition se réunissent autour d'une même table, depuis le 19 février à Lomé, pour tenter de résoudre la crise politique qui les divise depuis six mois.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.