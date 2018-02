Afrique: Arbitrage vidéo autorisée pour la Super Coupe Total

"Notre devise pour le VAR est de minimiser les interférences et de maximiser les avantages. Après les succès remportés pendant les sessions hors ligne durant CHAN Total, je suis optimiste et nous sommes prêts à utiliser le VAR dans les compétitions majeures de la CAF. Les Africains ne peuvent pas toujours être tenus à l'écart de l'utilisation de la technologie dans le football et je suis impressionné par le soutien des diverses parties prenantes pour y arriver. Les arbitres africains ayant la maîtrise du VAR, car l'ayant déjà expérimenté durant les compétitions de la FIFA, seront en charge pendant la Super Coupe Total 2018 de la CAF", a précisé Eddy Maillet, responsable de l'arbitrage de la CAF.

"C'est un moment historique pour le football africain. Je suis fier que l'Afrique ait pris l'initiative d'adopter les dernières technologies pour le développement du football. C'est un grand pas pour le football africain et je suis certain que l'impact se fera sentir à tous les niveaux du jeu ", a déclaré le secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy.

Le feu vert a été donné par l'International Football Association Board (IFAB) et la FIFA pour ce match mettant aux prises le vainqueur de la Ligue des Champions Total 2017 et le détenteur de la Coupe de la Confédération Total 2017.

