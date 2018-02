Togo: Le dialogue politique s'ouvre en l'absence de Faure

Pouvoir et opposition se réunissent autour d'une même table, depuis le 19 février à… Plus »

Si tous les partis politiques, président d'institutions et toutes les autorités administratives et religieuses du pays seront présents à l'ouverture des discussions ce lundi, le grand absent sera le chef de l'Etat togolais Faure Gnassingbe.

Eric Dupuy, porte-parole de la coalition de l'opposition, estime quant à lui que "cela ne sera aisé pour personne puisque nous discutons des intérêts supérieurs de la nation togolaise". Il s'attend à "des discussions très ardues" et "compte sur l'intelligence et la bonne volonté de chacun".

Prévues pour dix jours, les discussions sont présidées à l'ouverture par le chef de l'Etat ghanéen Nana Akoufo-Addo, médiateur de la crise togolaise. Selon le règlement intérieur adopté par toutes les protagonistes, le dialogue compte 14 participants à raison de sept par partie. Les points-clés à l'ordre du jour sont consacrés aux mesures d'apaisement et de confiance, au cadre du dialogue et à d'autre sujets liés au retour à la constitution de 1992, à la transition, aux réformes constitutionnelles et institutionnelles.

