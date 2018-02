Congo-Kinshasa: Les évêques catholiques iront jusqu'au bout

Photo: laprosperiteonline

Évêques de la CENCO

«C'est un droit et un devoir de tous de combattre tout ce qui peut hypothéquer son avenir». C'est là, le résumé de la déclaration de la CENCO qui sanctionne l'issue de l'assemblée plénière extraordinaire des princes de l'Eglise Catholique. Autour de leurs convictions revigorées, ils disent ne point abandonner d'œuvrer pour le bien du peuple jusqu'à ce que l'instauration d'un Etat de droit au Congo-Kinshasa sera effective.

Fort ému de constater, à la mise en place des campagnes d'intoxication, de dénigrement voire de diffamation à l'endroit du Cardinal Monsengwo, visant à déstabiliser l'église catholique et à détourner les congolais des vrais enjeux, les Evêques catholiques brisent l'omerta. Pour eux, le vrai enjeu ce n'est pas une quelconque polémique autour de l'Eglise mais, plutôt, l'organisation des élections et l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre. "Notre foi en Jésus-Christ est inébranlable et nous sommes fidèles à notre mission prophétique, nous n'abandonnerons jamais notre engagement pour l'avènement d'un Etat de droit en RD. Congo ", ont-ils dit. Toujours dans la même adresse, les prêtres catholiques ont fait savoir leur désarroi et inquiétudes au regard des attitudes et des faits graves comme la répression sanglante des marches pacifiques, l'extension inquiétante des zones d'insécurité, l'application sélective et biaisée de l'accord de la saint sylvestre...

Les recommandations

La CENCO a demandé aux autorités compétentes d'annuler les édits interdisant les manifestations pacifiques, d'engager les poursuites judicaires à l'encontre des personnes qui avaient commis des atrocités, et des actes de la barbarie contre les civiles sans défense en date du 21 janvier dernier. A la CENI, les évêques demandent de lever l'équivoque et les suspicions autour de « la machiner à voter », en acceptant sa certification par les experts internationaux et nationaux. Les prêtres ont demandé à la population de veiller et à la communauté internationale, de continuer à accompagner la République Démocratique du Congo dans le processus électoral et de placer le bien du peuple congolais au-dessus de ses intérêts.