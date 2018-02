Afrique: Moussa Faki Mahamat - "Nous encourageons les états à la bonne gouvernance"

Concernant la situation politique au Burundi, le diplomate tchadien rappelle le principe de subsidiarité, qui confie le dossier à la communauté est-africaine. "Nous appellons tout de même, en tant qu'organisation régionale, tous les acteurs politiques et sociaux à un dialogue politique et inclusif dans le pays". Moussa Faki Mahamat exclue cependant d'envoyer, pour le moment, des observateurs de l'Union africaine sur place.

"Tous les problèmes ne peuvent pas être de la responsabilité de l'Union africaine. Certes ce sont des états membres, mais ils sont souverains et ont leurs propres processus". Moussa Faki Mahamat rappelle que l'Union africaine tente de travailler à l'amélioration de la transparence dans les milieux politiques et économiques. "Nous encourageons les états à respecter cette démarche et à faire que tous les processus se déroule dans la paix", explique-t-il.

Les crises et conflits politiques sur le continent préoccupent l'Union Africaine. Interpellé sur la répression violente des manifestations politiques au Tchad, au Burundi ou encore en RDC, Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union Africaine, renvoie les gouvernements à la charte des élections, de la démocratie et de la gouvernance. Le diplomate tchadien s'est exprimé dans une interview exclusive accordée à la Deutsche Welle en marge de la conférence internationale de Munich sur la sécurité qui s'est achevée dimanche dernier.

