Congo-Kinshasa: Application intégrale de l'Accord - La Cenco rappelle à l'ordre !

Photo: laprosperiteonline

Évêques de la CENCO

Certes, il y a urgence d'avoir des élections au cours de l'année 2018. Mais, lesdits scrutins doivent être dignes, justes, transparentes, apaisées et, plus que tout, non contestées en vue de permettre une alternance pacifique. Pour y arriver tout en évitant toutes sortes des grabuges et des nouvelles crises, les prélats de la CENCO ont, à l'issue de leur assemblée plénière extraordinaire de trois jours, insisté sur l'exigence d'appliquer, expressément, les résolutions fixées dans l'Accord de la Saint Sylvestre dont ils ont aidé à enfanter, en jouant la médiation lors des discussions directes. Car, d'après les Evêques, l'on ne peut prétendre se préparer aux bonnes élections en passant outre les dispositions conciliées dans l'acte signé au Centre interdiocésain qui en constituent les préalables. Voilà pourquoi, dans cette déclaration rendue public, hier, lundi 19 février 2018, la Cenco en a appelé à la bonne volonté et au sens de responsabilité de tous et de chacun.

Les Evêques catholiques demeurent toujours perplexes du fait que la machine à voter dite imprimante à bulletins, comme d'aucuns la qualifient, ne fait pas l'unanimité dans la classe politique et ne rassure pas la population. D'ailleurs, elle augure la contestation des résultats. Voilà pourquoi, parmi ses recommandations, cette structure intégrante de l'Eglise Catholique invite la Ceni à lever l'équivoque et les suspicions autour de cette machine, en acceptant sa certification par des experts nationaux et internationaux.

Décrispation

Pour amener les politiques de tout bord à mordre à l'hameçon des élections. Bref, pour tenir des joutes qui pourront, réellement, exorciser la crise au pays, selon les recommandations de l'Accord de la Saint Sylvestre, la CENCO insiste sur l'application intégrale de ce compromis. Cela rime, commente des journalistes, avec la libération des prisonniers politiques ainsi que la redynamisation de la Ceni, en permettant que les partis politiques de l'Opposition soient représentés par leurs membres crédibles. En plus de cela, l'annulation des édits interdisant les manifestations publiques pacifiques ainsi que l'arrêt des poursuites et les menaces à l'endroit des organisateurs des marches pacifiques sont considérés comme des actions urgentes à réaliser.

Pas question d'abdiquer

Face aux diverses campagnes d'intoxication, de dénigrement ou même de diffamation visant à affaiblir la force morale de l'Eglise Catholique et de son Cardinal, Laurent Monsengwo, les prélats réaffirment, tout d'abord, leur soutien au numéro Un des chrétiens catholiques de la RD. Congo. Par la suite, ils ont promis de ne jamais abandonner leur engagement pour l'avènement d'un Etat de droit au Congo-Kinshasa. Ce, d'autant plus qu'il est un droit et un devoir, pour tout congolais, de combattre tout ce qui peut hypothéquer son avenir, selon eux.