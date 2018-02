Togo: La protection sociale adaptative en discussion à Frankfurt

La ministre du Développement à la base, Victoire Dogbé-Tomegah participe du 19 au 22 février à Frankfurt (Allemagne) à un Forum de la Banque mondiale consacré à la résilience des populations grâce à la protection sociale adaptative.

Il s'agit d'une approche intégrée susceptible d'aider à relever les défis liés à la gestion des changements climatiques et à l'adaptation.

Les programmes de protection sociale adaptative sont flexibles; ils peuvent protéger les ménages pauvres contre les chocs climatiques et autres avant leur occurrence (à travers les transferts prévisibles, le renforcement des biens communautaires et les autres programmes qui les aident à y faire face) et sont extensibles en présence de phénomènes extrêmes.

Un soin tout particulier doit être apporté à l'assurance que la mise en œuvre des programmes de protection sociale adaptative permet d'éviter tout impact adverse sur l'environnement ou de créer des incitatifs pervers porteurs d'inadaptation.

Ainsi, tout programme de protection sociale peut être adaptatif si sa conception et sa mise en œuvre ont pris en considération les risques potentiels d'inadaptation.

Les systèmes de protection sociale adaptative comprennent des programmes qui soutiennent les ménages vulnérables et les communautés dans le renforcement de la résilience aux chocs climatiques et cherchent à réduire les impacts adverses sur l'environnement.

La Banque mondiale a à cet effet lancé le Multi-donor trust fund (MDTF), le Fonds d'affectation spéciale multi-donateurs pour soutenir cette initiative au Sahel.

Pour le Togo, cette protection sociale adaptative est un filet de sécurité supplémentaire, à côté de l'assistance d'urgence ponctuelle, des transferts monétaires et toute une série de mesures pour rendre plus résiliants les ménages pauvres et vulnérables.

La conférence organisée par la Banque mondiale est d'un intérêt évident pour le Togo qui s'est lancé dans un ambitieux programme de lutte contre la pauvreté.