Congo-Kinshasa: Assassinat des experts de l'ONU - Le ministre des affaires étrangères de RDC répond à l'ambassadrice américaine

L'assasinat des deux experts de l'ONU avait eu lieu le 12 mars 2017. Un américain et une suédoise avait perdu la vie et le gouvernement congolais avait alors accusés des miliciens.

"Les deux noms ont été donné par courrier au chef de l'Etat. Une enquête est menée par les services judiciaires de République démocratique du Congo et dans le même temps une réponse a été donnée à travers le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis à Kinsahsa", explique Léonard She Okitundu à la DW. "Si Madame Haley n'est pas informée qu'elle demande des comptes au chargé d'affaires", estime-t-il avant d'assurer qu'une réponse sera aussi envoyée par voie diplomatique.

Une réponse très franche après les récentes déclarations de la diplomate amérciaine. Cette dernière avait récemment déclaré, directement à l'ONU et publiquement, avoir remis une liste contenant les noms des principaux suspects de l'assassinat des experts onusiens en RDC en mars 2017. Et affirmait que le président congolais, Joseph Kabila avait ignoré cette liste et s'inquiétait que personne n'ait été interpellé.

