Ile Maurice: Danny Philippe - «L'écart qui se creuse encore plus entre les riches et les pauvres ne m'étonne pas»

Le Premier ministre n'en démord pas. L'expérience et la connaissance qu'a accumulées la diaspora… Plus »

À ces gens-là, il faut offrir les facilités de base, comme l'accès aux services de santé, les loisirs près de chez eux. Il faut aussi que le gouvernement cesse de ne communiquer que quand cela l'arrange et de tenter de faire passer cela pour un dialogue. Par exemple, on apprend dans la presse étrangère qu'Agalega est appelé à devenir une base militaire indienne alors qu'on affirme le contraire à Maurice. Autre exemple, ce n'est qu'après le début des travaux à la promenade Roland Armand qu'un ministre vient montrer les alternatives qui s'étaient présentées.

Quand je vois le développement qui se fait à l'intention des riches et celui qui se fait pour les pauvres ou même les gens de la classe moyenne, l'écart qui se creuse encore plus entre les deux ne m'étonne pas.

Il y a, par exemple, les logements sociaux qui ont été créés sans prendre en considération les gens qui vont y vivre. La Valette est un exemple concret : les résidents n'ont toujours pas de contrat qui leur permettrait de faire des travaux et d'agrandir leur maison alors que leurs enfants grandissent et que leur espace de vie diminue.

Il faut qu'il puisse y avoir un dialogue entre les stakeholders et la société civile afin qu'il y ait davantage de justice sociale. Ce qu'on constate c'est que souvent un petit groupe de personnes prend des décisions et les impose aux autres.

Ce genre d'inégalités se voit aussi dans le développement des régions et des quartiers du pays : des smarts cities et des villas sont construites dans certains alors que d'autres restent dans l'extrême pauvreté.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.