Angola: Le Président de la République visite les travaux de la future raffinerie de Lobito

À ce moment, a renchéri la source, on peut décharger au terminal maritime de la future raffinerie de Lobito des navires qui sont équipés du système roll-on/roll-of et d'autres avec des grues intégrées.

Il a ajouté qu'une partie du terminal maritime avait été achevée à 100% en octobre 2015 pour servir à décharger les équipements de construction et de montage de la raffinerie, dans une première phase, et postérieurement pour le chargement et le déchargement des produits pétroliers.

Il a ajouté qu'entre 2013 et 2016, plus de 1400 travailleurs, soit 82 pour cent angolais, étaient impliqués dans ce projet.

Sur place, le Président de la République a appris que les cinq projets qui font partie de la première phase de construction sont le terminal maritime, la route d'accès pour les cargaisons lourdes, la préparation du sol pour les bases de raffinerie, la déviation de la route Lobito/Hanha et le système de captage et d'approvisionnement en eau à partir du bassin du barrage de Biopio.

