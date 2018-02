Ile Maurice: Allégations d'attentat à la pudeur - «Il y a des incohérences... » plaide Me Mootealloo

Le Premier ministre n'en démord pas. L'expérience et la connaissance qu'a accumulées la diaspora… Plus »

Pour sa part, Me Poorrnima Seebaluck, avocate du bureau du DPP, est d'avis que la cour doit se pencher sur les témoignages produits en Cour. «L'accusé n'avait pas indiqué à la police que toute cette accusation porte sur le 'bad blood' qui existe entre lui et la mère de la petite. Ce n'est qu'en cour qu'il est venu avec cette nouvelle version.» Pour elle, la poursuite a pu prouver les éléments contre l'accusé.

Pour Me Jenny Mootealloo, c'est la version de l'accusé qui est plausible. Ce dernier, selon elle, a été précis lors de son contre-interrogatoire et de son interrogatoire en cour.

Le procès intenté à Augustin Louis Jean, accusé d'attentat à la pudeur, a tiré à sa fin devant la magistrate Darshana Gayan de la cour intermédiaire. Les deux avocates de la défense et du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) ont présenté leurs plaidoiries en ce 19 février et la magistrate prononcera son jugement le 26 avril.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.