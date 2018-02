Ile Maurice: Complot - Chandra Dip et ses deux complices reconnus coupables

Le Premier ministre n'en démord pas. L'expérience et la connaissance qu'a accumulées la diaspora… Plus »

Les faits remontent au 17 juillet 2008. La Barclays Bank reçoit une instruction par fax, portant le nom de la firme Diadeis. La télécopie stipule de débiter le compte de Diadeis de Rs 2 millions et de créditer cette somme sur l'un des comptes des deux coaccusés, à savoir Mahmad Aumeerally et Chintranjun Hauroo.

Le couperet est tombé en ce 19 février devant la cour intermédiaire. La magistrate Renuka Dabee a reconnu Chandra Dip, fils d'un haut gradé de la police, et ses deux acolytes, Chitranjun Hauroo et Mahmad Aumeerally, coupables de complot.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.