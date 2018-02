Cote d'Ivoire: Journée internationale de la femme - Le Folon va célébrer les "mamans"

La journée internationale de la femme sera célébrée le 8 mars. En prélude à cet évènement, Sangaré Adjara épouse Doumbia a organisé, samedi, une cérémonie à la mairie d'Abobo.

Elle a, lors de cette rencontre, informé que cette journée dédiée aux femmes sera célébrée pompeusement dans la région du Folon, notamment dans la sous-préfecture de Goulia.

« Pour cette journée, nous avons prévu une conférence qui sera aminée par le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité.

Ensuite nous avons un défilé qui est prévu. Nous avons également un match de gala entre les femmes de la diaspora et celles du village et bien d'autres activités vont meubler cette événement » a précisé Mme Sangaré.

Avant d'inviter les filles et femmes de Folon à s'approprier cette fête. « Nous leurs invitons à venir avec nous au village pour pouvoir célébrer nos mamans. Elles travaillent dur pendant toute l'année et nous pensons qu'à travers cette journée, c'est l'occasion pour les magnifier, les célébrer et les honorer » a-t-elle indiqué.

En sa qualité de présidente de la coalition des femmes leader de Folon, Adjara Sangaré épouse Doumbia a soutenu que la journée internationale de la femme sera mise à profit pour rassembler les "sœurs", et surtout de faire le bilan des actions engagées pour le développement de leur région.

« Nous ferons également le point des difficultés que nos mamans rencontrent dans leurs localités afin de voir comment résoudre ces problèmes et en vue de faire des projets pour aider nos mamans à atteindre leur autonomisation à travers des actions et des activités et des projets générateurs de revenus », a-t-elle ajouté.