En même temps, il s'agira aussi pour le chef de l'Etat de lancer les travaux de construction du Grand Pont à péage de Foundiougne. « Ces différentes infrastructures routières, porteuses de valeur ajoutée, contribueront ainsi à l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens, au niveau national et dans la sous-région », relève la note officielle qui précise par ailleurs que ces visites entrent dans le cadre du suivi rigoureux de la mise en œuvre des politiques publiques.

« Fidèle à sa politique de proximité, fondée sur l'échange avec les populations et le suivi rigoureux de la mise en œuvre des politiques publiques », note le communiqué de la présidence, le Chef de l'Etat se rendra sur différents sites socio-économiques afin de procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment les routes Fatick-Kaolack, Dinguiraye-Nioro du Rip-Keur Ayip et Keur Wally Ndiaye-Passy-Sokone.

A moins d'une année de la présidentielle prévue pour le 24 février 2019, l'opposition politique sénégalaise est partie pour faire face à un chef d'Etat, Macky Sall, bien décidé à profiter de ses visites économiques pour ratisser large et mobiliser ses troupes. Annoncé aujourd'hui dans les régions de Kaolack et Fatick, le chef de file de la majorité présidentielle et président de la République séjourne pour deux jours dans ces régions centre du pays.

