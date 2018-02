Ile Maurice: Recueil de nouvelles - La magie des mots de Shakuntala Hawoldar

Le recueil de nouvelles The magical fish and other stories sera lancé la semaine prochaine. Des histoires qui permettent à Shakuntala Hawoldar de nous hisser vers le haut, vers le divin.

C'est comme un charme qui opère en présence de Shakuntala Hawoldar ? Sans crier gare, la conteuse s'empare de notre attention. L'ensorcellement commence avant même de découvrir les histoires qui composent son nouveau recueil de nouvelles.

«Sentiments en plastique»

«La magie de la vie est tellement saisissante.» Avec son sens de la dérision, l'auteur raconte qu'en admirant la splendeur d'un jardin, avec ses fleurs de musanda, «j'aurais pu sauter par la fenêtre, pour plonger dans tant de beauté. Mais ma petite-fille, qui est plus sage que moi, m'a arrêtée. She said, 'Dadi please don't go mad'. Devant toutes ces merveilles, je me suis demandée comment tant de perfection est possible» alors que partout poussent des fleurs artificielles, dans un «monde en plastique, rempli de sentiments en plastique».

Le ton monte. Comment peut-on détruire ce que l'on est incapable de créer ? s'insurge la conteuse devant tant d'irresponsabilité. Pour elle, la définition de responsable, c'est la capacité de réagir.

Le triangle magique

Elle nous interpelle. «Quelle est votre capacité à réagir ?» Les questions tombent en cascade. «Est-ce que notre capacité porte en elle le triangle magique : la sagesse, la force, la bonté ? C'est ce qu'être humain veut dire. Sommes-nous humains ?»

Des questions fondamentales qui nous ramènent à notre part animale. Ce côté primitif qui s'exprime par le biais de nos besoins, mais aussi par l'envie, la jalousie.

En route

Pour Shakuntala Hawoldar, nous ne sommes pas des êtres humains complets, nous sommes en route vers l'humanité. «Nous ne serons jamais achevés, jusqu'à ce que nous entrions dans la lumière et que nous rejoignions le divin. Là aussi j'ai des doutes. J'ai l'impression que l'Etre Suprême a un plan pour nous, même quand on est dans la lumière.»

Cette réflexion, Shakuntala Hawoldar la dit inspirée par le physicien Ken Wilber, mais aussi Aristote qui a dit, «Apprenez à vous connaître». Ainsi qu'Einstein qui a dit, «Apprenez à connaître la lumière».

L'angle de la conscience

Elle affirme que ce nouvel ouvrage aborde la question de la magie sous l'angle de la conscience. «Nous ne sommes pas conscients de tout ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans une profonde négation. On se dit que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Je ne crois pas dans ce qui doit arriver. Je ne crois pas dans l'impossible. Il faut toujours remettre cela en question. Est-ce que les choses sont impossibles dans notre monde ou dans le monde du divin ?»

Shakuntala Hawoldar boucle la boucle. Dans The magical fish, elle affirme vouloir transmettre ce qui «va au-delà des mots». Elle explique : «Les mots ont créé la tour de Babel. Nos dirigeants sont dans le faux. Ils se perdent dans toutes sortes de tamassa. Les hommes politiques ont une grande capacité à réagir, mais réagissent-ils comme des êtres humains ? Ils créent davantage de divisions. There is only one way, the right way. The way to God.»