Mali: Accès aux crédits bancaires - La Bnda se refinance auprès de la BCEAO

Souleymane Waigalo de conclure en disant que : « Si nous sommes allés nous endetter auprès des bailleurs de fonds, pour près de 100 milliards de Fcfa, nous sommes allés encore chercher des ressources auprès de la Banque centrale pour 60 milliards de Fcfa. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que nous ne finançons pas assez parce que nous finançons plus que ce que nous pouvons collecter ».

Et une alternative de financement peut être envisagée par la Bnda. Pour ce faire, Souleymane Waigalo fait savoir : « On va en refinancement au niveau de la Banque centrale, car il y a des ressources que l'on appelle des ressources d'appoint au niveau de la Banque centrale. Ce ne sont pas des ressources qui doivent être permanentes, mais aujourd'hui toutes les banques à l'instar de la Bnda vont se refinancer auprès de la Banque centrale pour satisfaire leurs besoins d'activités ». Il ajoute : « Nous, nous avons la possibilité de mobiliser 100, jusqu'à 110 milliards de Fcfa de la Banque centrale du fait de la qualité du portefeuille de la Bnda, du fait des titres dont nous disposons et du fait des accords de placement que nous avons ».

