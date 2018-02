Mali: Transparence dans les industries extractives - un budget de plus de 400 pour l'ITIE Mali

Ccette année, tout devra être mis en œuvre pour maintenir le flambeau. Selon Madame Traoré , les activités du plan de travail de cette année seront bâties sur huit exigences dont la gouvernance, le cadre légal et réglementaire en faisant en sorte que ITIE soit prise en compte dans le Code minier en cours de révision. Ce qui, aux dires de la Secrétaire permanente, imposera aux sociétés extractives et à l'administration publique de donner régulièrement des informations sur les flux financiers liés au secteur extractif et à la société civile de jouer pleinement son rôle de veille pour conscientiser la population locale et veiller au respect des normes ITIE.

Ainsi, le Secrétariat permanent, l'organe d'exécution des orientations du plan de travail, a mené diverses activités de formation, de sensibilisation, d'information, de diffusion auprès des populations des rapports et a élaboré un plan de communication. Il a aussi pris part à certaines grandes rencontres de l'ITIE à Jakarta et au Cameroun.

Le Comité de pilotage de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) Mali a procédé au renouvellement des commissions de travail, à la validation du projet de TDRs pour l'élaboration du rapport ITIE 2017, à l'état des lieux des préparatifs de la visite d'une délégation de Secrétariat international de l'ITIE au Mali (24-28 février) et la validation des TDRs de l'étude sur les revenus miniers etc...

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.