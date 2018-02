Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Les Evêques posent des préalables !

Photo: laprosperiteonline

Évêques de la CENCO

La CENCO réaffirme l'urgence d'aller aux élections en 2018 et demande avec insistance l'application intégrale et effective des dispositions en souffrance de l'Accord de la Saint Sylvestre. Concrètement, la CENCO évoque notamment, le parachèvement des mesures de décrispation du climat politique, la redynamisation de la CENI, les dispositions relatives au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, CSAC.

Dans sa déclaration, à l'issue de l'Assemblée Plénière Extraordinaire, tenue du 15 au 17 février 2018, la CENCO invite la CENI à lever l'équivoque et les suspicions autour de la machine à voter en acceptant sa certification par des experts nationaux et internationaux.

La CENCO demande, en outre, aux autorités compétentes d'annuler les édits interdisant les manifestations pacifiques, d'arrêter les poursuites engagées contre les organisateurs des marches pacifiques et de rendre crédible et effective l'autorité de l'Etat pour la sauvegarde du territoire national, protéger les frontières et assurer la sécurité de la population ainsi que de ses biens.

A la Communauté Internationale, la CENCO demande de continuer à accompagner la RD. Congo dans le processus électoral et à placer le bien du peuple au-dessus de ses intérêts.

Au peuple congolais, elle insiste sur la vigilance, la prière et les initiatives de nature à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation ou prise de pouvoir par des voies non démocratiques et anticonstitutionnelles.

Au-delà de l'etouffement des marches pacifiques, les Evêques constatent, malheureusement, l'extension inquiétante des zones d'insécurité, l'application sélective et biaisée des dispositions de l'Accord de la Saint Sylvestre, la polémique autour de la machine à voter ainsi que la diabolisation de l'Eglise.

Ils se félicitent, toutefois, de l'éveil de conscience du peuple congolais et de sa détermination à prendre son destin en mains.

Tout en rappelant que l'Eglise, en tant corps du Christ, n'est inféodée à aucune organisation politique, ils rappellent, néanmoins, que sa seule préoccupation est de contribuer au bien-être du peuple congolais tout entier, à la sauvegarde et à la promotion de la dignité de la personne humaine, au respect de la vie, des libertés et des droits fondamentaux.