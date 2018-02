Le long feuilleton de la dépossession irrégulière de la concession du canadien Rahim à Lubumbashi est arrivé à son terme. Le Ministre national des Affaires Foncières, Lumeya-Dhu-Maleghi a tranché.

Et en compensation, il a signé un arrêté attribuant l'espace vide derrière le bâtiment du 30 juin à la victime qui allait traîner le pays devant la justice à divers degrés. Après moult recours introduits par le sujet canadien auprès de toutes les autorités de la République, le gouvernement a finalement rendu le bon droit. A travers le Ministre des Affaires Foncières, la victime s'est vue attribuer l'espace situé dernière le bâtiment disputé. Un espace inexploité, manifestement moins large que la concession arrachée. Deux facteurs motivent la décision du Ministre des Affaires Foncières, rapportent des sources proches du Ministère des Affaires Foncières. Premièrement, disent-ils, la dépossession s'était faite sans soubassement légal valable avec comme belle excuse l'utilisation de cet espace pour l'intérêt public.

En plus, est-il ajouté, cette dernière a été opérée sans compensation au propriétaire. Curieux. Ce serait là une véritable entorse à la loi au moment où le droit Ohada oblige les Etats à protéger les investissements privés. L'Escape derrière le bâtiment du 30 juin appartient au domaine privé de l'Etat et rentre dans les attributions du Ministre des Affaires Foncières. D'où, le verdict final ne pouvait provenir de nulle part ailleurs que dudit Ministère. Puisque l'espace n'aura pas été mis en valeur, Lumeya-Dhu-Maleghi a tranché pour rétablir le canadien Rahim dans ses droits.

Dans toutes les archives, comme dans tous les documents officiels, l'espace derrière le bâtiment du 30 juin appartient au domaine privé de l'Etat, insistent des voix autorisées aux Affaires Foncières. Il n'appartient plus, selon les actes posés, au domaine public de l'Etat depuis l'époque où le chairman du TP Mazembe, Gouverneur de l'époque, avait signé un arrêté désaffectant cet espace pour le confier à la société «Platine Investissement». D'ailleurs, un certificat d'enregistrement sous le numéro Vol 289 Folio 79 avait été établi au profit de la société Platine Investissement, apprend-on. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été entrepris à cet endroit. Et, n'ayant pas mis en valeur cet espace et abandonné le projet, l'Etat a fait annuler le certificat.

Lumeya tranche

Pour le Ministre Lumeya, tout s'est fait conformément à la loi foncière. «On ne peut rien nous rapprocher parce que nous n'avions fait qu'appliquer la loi», explique-t-il. Bien plus, le Ministre Lumeya pense que le concessionnaire a introduit son recours qui était fondé, et il fallait lui trouver une compensation. «On le lui dépossède pour cause d'utilité publique mais sans compensation. Ça ne se fait jamais. En plus, Kazembe n'avait pris aucun arrêté, et n'a rien remis au concessionnaire jusqu'aujourd'hui», se désole un élu provincial.

Et de rappeler que «quand vous prenez un bien d'autrui pour cause d'utilité publique, vous devez dédommager le propriétaire». Fort de toutes ces données, le Ministre Lumeya a signé cet arrêté lui attribuant cet espace vide inexploité. «Si c'était dans le domaine public de l'Etat, on nous aurait reproché», précise Lumeya qui rappelle que bien avant sa prise de fonction, cet espace était déjà dans le domaine privé de l'Etat. Il est inadmissible qu'un citoyen, soit-il congolais ou étranger, soit exproprié par un abus de pouvoir. Normal que le Ministre national des Affaires Foncières, Me Lumeya Dhu Maleghi, ait signé cet arrêté portant compensation au profit de M.RAHIM pour le dédommager, en lui attribuant l'espace derrière le bâtiment du 30 juin qui est resté pourtant, inexploité du fait de la désertion et défaillance de la première société qui l'avait sollicité.

La loi foncière l'y autorise, surtout que l'espace en question rentre dans le domaine privé de l'Etat. Il faut noter que le terminal est construit actuellement sur une concession conflictuelle parce que M. Rahim reste toujours détenteur de l'original du certificat d'enregistrement. Et même dans les registres des Affaires Foncières, la concession est couverte par le titre reprenant le nom de Rahim. «La compensation opérée par le Ministre Lumeya permettra à l'administration foncière d'annuler le certificat d'enregistrement de Rahimi. Et donc de droit, elle reviendra à l'Etat congolais», affirme un membre de la Fédération des entreprises du Congo.