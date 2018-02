Congo-Kinshasa: Certification ?

La CENCO réaffirme l'urgence d'aller aux élections en 2018 et demande avec insistance l'application… Plus »

Agir autrement, serait la meilleure de tenter d'aller à l'assaut de l'Everest à pied. Ce serait faire fi de tous les appels à la paix et d'engager le pays sur les roulettes de la marche à reculons vers un précipice. Une chose est, certes, d'organiser les élections. Une autre, c'est celle d'éviter d'ouvrir les alvéoles du barillet des règlements des comptes. Si bien qu'après les élections, le sort du pays soit sacrifié sur l'autel des intérêts politiciens. Gagnants et perdants n'acceptant, vraiment pas, les résultats qu'au prix de nouveaux sacrifices humains inutiles.

Ce qui permettrait d'embarquer, à coup sûr, tout le monde, y compris les durs des durs de l'Opposition et de la société civile non alignée, dans ce train des élections dont le point culminant a été fixé, depuis la publication du calendrier électoral, le 5 novembre 2017, au 23 décembre 2018.

