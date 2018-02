Congo-Kinshasa: Vider les stocks des sachets disponibles - Bruno Tshibala lance un moratoire de cinq mois

Les sachets en plastiques sont parmi les emballages biodégradables qui polluent l'environnement du fait qu'ils ne se décomposent pas durant des décennies et provoquent la stérilité du sol.

Ainsi, le Premier Ministre Bruno Tshibala vient de lancer un moratoire de cinq mois aux importateurs et fabricants des sachets en RD. Congo afin qu'ils cessent avec cette activité. Il est question, ajoute-t-il, de liquider les stocks disponibles. Ce, après avoir signé un décret portant interdiction de fabrication, d'importation et d'usage des sachets en plastique en RD. Congo.

Dans le souci de protéger l'environnement national et du sol congolais, en particulier, terriblement menacés par les sachets en plastique qui ne se décomposent pas pendant des décennies et rendent stérile le sol, le Premier Ministre Bruno Tshibala a lancé un moratoire de cinq mois, c'est-a-dire, d'ici le 1er juillet, les fabricants de ces moyens d'emballage doivent cesser cette activité et vider leur stock. Face à cette situation, les observateurs avérés estiment que la RD. Congo est en grand retard par rapport à d'autres pays tels que le Rwanda, le Congo-Brazzaville et autres qui, depuis plusieurs années, n'utilisent plus les sachets en plastique et les colis placés dans des sachets en plastique sont saisis à partir des postes frontaliers et les emballages en plastique incinérés. D'autres se posent la question de savoir si cette décision du Premier Ministre Bruno Tshibala sera effectivement mise en pratique ou bien elle finira dans les tiroirs comme celle de l'Ancien Ministre de l'Industrie, Remy Musungayi Bampale.

Que remplacera-t-il

Les analystes patentés estiment qu'à la place, il est important d'utiliser les emballages en papiers comme ce fut à l'époque de la défunte boulangerie Quo Vadis avec son pain coupé vendu dans un emballage papier. Ces emballages, ajoutent-ils, se détériorent facilement dans le sol et n'ont aucune conséquence néfaste pour le développement de l'agriculture sur toute l'étendue du territoire national.