Madagascar: Concert - Les Njava en folie au Kudéta !

Njava promet une soirée de folie sans formalité et en toute convivialité au Kudéta le jeudi 1er mars

Jamais deux sans trois ! Le groupe Njava sera à nouveau sous les feux des projecteurs, et au grand complet. La fratrie va se produire au Kudéta Anosy le jeudi 1er mars.

Avec les Njava à l'affiche le 1er mars, c'est une soirée de folie qui s'annonce au Kudéta ! « Vous avez aimé nos concerts précédents ? Vous allez aimer encore plus celui qu'on s'apprête à donner en début de mois », lance Monika d'une humeur enjouée. Cette fois, la formalité va effectivement être laissée au placard pour plus d'ambiance et de convivialité. « On ne va pas mettre de longue robe de princesse. On n'a même pas commencé à répéter mais ça va être top », précise-t-elle. Les retrouvailles de la famille Njava sur scène ne peuvent effectivement qu'être explosives, comme ce fut déjà le cas lors des concerts qu'ils ont donné à l'IFM en décembre dernier. Pour l'heure cependant, la chanteuse ne pense pas encore au concert. Elle profite du soleil, du beau temps et de la plage de Mangily, loin des embouteillages et du tracas de la Capitale. « Les autres sont repartis en Hexagone. Maximin et moi sommes restés. Ils seront tous là très prochainement ».

Sans formalité. Dès que la fratrie sera réunie, les choses sérieuses pourront commencer. « Pourquoi ce concert ? Parce que la dernière fois, on avait senti une petite pointe de déception, de la part de ceux qui n'avaient pas pu être parmi nous et tous ceux qui étaient là, qui comptaient nous voir tous les six sur scène mais petit coup du sort, il y avait notre frère, le batteur qui a été pris de malaise. Ce concert sera donc pour nous une occasion de nous rattraper mais surtout de passer un moment avec ceux qui nous aiment. Pas de pression, pas de formalité ! Juste un bon moment avec toutes les chansons sur lesquelles on nous a connues et ces titres que les gens ont aimés ». Enragés, engagés mais dotés d'un grand sens de l'humour et un geste de folie, Njava en concert au grand complet est un moment à ne rater sous aucun prétexte et apprécier sans modération !