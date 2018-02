Madagascar: Groupe Star - Un nouveau logo aux couleurs malgaches !

On ne change pas une formule qui gagne ! On l'améliore, tout simplement. Dans le cas du groupe Star, son logo a été revu pour refléter les nouvelles valeurs de l'entreprise : respect et considération, culture du client et création de valeur à long terme.

« Ces trois valeurs seront appliquées et vivront à travers les actions de la Star tant internes qu'externes. A travers cette nouvelle identité reflétée par un nouveau logo, plus dynamique, ouvert, et aux couleurs malgaches, nous entendons doubler d'efforts afin d'être au plus proche de nos consommateurs et d'être une fierté nationale », a souligné Karine Razafindrakoto, Coordonnateur Communication de la Star lors de la présentation officielle.

D'autant plus, avec sa nouvelle signature « Ensemble, visons les étoiles », elle marque le début de nouveaux défis créatifs et ambitieux qu'elle partagera avec ses collaborateurs et ses clients / partenaires.