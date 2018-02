Sénégal: Groupe Sonatel - Un résultat net de 202,186 milliards de FCFA en 2017

Le groupe Sonatel a consolidé ses performances opérationnelles et financières, renforcées par l'intégration de la nouvelle filiale Orange Sierra Léone, malgré un environnement concurrentiel, règlementaire et fiscal de plus en plus difficile, a appris le journal de l'économie sénégalaise (LEJECOS) auprès des dirigeants de la société.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 972,9 milliards de FCfa pour l'exercice 2017, en hausse de 7,5%, malgré les impacts défavorables de la dépréciation du franc guinéen et du Léone. Cette croissance des revenus est tirée par le développement de l'activité mobile, elle-même tirée par les usages de la donnée mobile, des services à valeur ajoutée et des services d'Orange Money. «Sur le périmètre historique (Hors Sierra Léone), la croissance s'est accélérée pour s'établir, à base comparable, à +5,3% par rapport à 2016 soit une amélioration de +1,5 points (+4,8% en 2016) », explique la Cellule de communication du groupe.

Les filiales à l'étranger ont contribué à hauteur d'un peu plus de la moitié au chiffre d'affaires consolidé du groupe et l'intégration d'Orange Sierra Léone dans le périmètre de consolidation a renforcé la croissance du groupe malgré un léger effet dilutif sur le taux de l'Ebitda. Dans la foulée de la croissance des revenus, les trajectoires de rentabilité se sont améliorées, reflétées par la reprise de la croissance de l'Ebitda, à base comparable, de +3,2% contre une baisse de -1,7% enregistrée en 2016, malgré l'impact des effets de change, des mesures fiscales nouvelles (Mali) et des décisions réglementaires défavorables (Bissau, Sierra Léone). Le résultat net du groupe, renseigne-t-on, baisse de -6,3%, passant à 202,2 milliards de FCfa. Ce résultat net en baisse est impacté par les effets de change significatifs et la forte croissance des amortissements.