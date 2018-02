Madagascar: Mantasoa - Des hôtels non encore payés

On attend les résolutions du « Team Building », comme certains hôtelliers sont dans l'attente du paiement de leur facture.

Le « Team Building » qui s'est tenu les 13 et 14 février derniers à Mantasoa a été annoncé pompeusement par le régime. Une centaine de personnes ont été prévues au départ pour participer à cette rencontre mais finalement, l'effectif a été multiplié par trois, enfin presque. De source informée, la nuitée varie entre 100.000 et 120.000 Ar. Si on fait un petit calcul, en se basant sur la premièe somme, l'herbégement pourrait ainsi s'élever à 28.000.000 Ar. A cause de la capacité d'accueil limitée des hôtels, des villas ont été également louées dont l'une d'entre elles a été mise à la disposition des participants gratuitement par une grande société. D'après des opérateurs, certains établissements n'ont pas encore été payés. Notons que chaque ministère a fait sa réservation. Il y en avait ceux qui ont déjà payé, d'autres non.

Disposition. Pour sa part, le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier a passé la première nuit à l'Ermitage et la deuxième dans une villa. Côté restauration, cela a eu lieu à l'hôtel la « Résidence », sise à Mantasoa, à ne pas confondre à celle implantée à Ankerana. Notons que les membres du gouvernement ont été à la même table. Quant au coktail, il a été attribué à un traiteur qui a le monopole des banquets au Palais d'Etat d'Iavoloha. Toujours est-il que dans le cadre de ce « Team Bulding », la route menant dans ce lieu de villégiature a été réhabilitée à la va-vite.

Communication. Faut-il rappeler que les thèmes abordés, lors de ce « Team Building » ont porté notamment sur la sécurité, la défense des richesses nationales, la lutte contre la corruption et la communication. Sur ce dernier point d'ailleurs, le Premier ministre a reconnu qu'il y avait eu des lacunes. A cet effet, des dispositions devraient être prises pour faire passer les « zava-bita » réalisés par le pouvoir. Ce « Team Building » rentre aussi dans le cadre du renforcement de capacité des membres du gouvernement et du raffermissement des liens entre eux. En outre, l'inflation et la hausse du prix du riz, l'insécurité généralisée et les kidnappings se trouvent également au même menu.