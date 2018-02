Madagascar: Elevage - Etablissement d'un état des lieux de toutes les filières

Le Malagasy Professionnels de l'Elevage (MPE) organisera en avril prochain un atelier national de mise à jour de la situation de toutes les filières d'élevage à Madagascar.

Cet événement réunira l'administration, les groupements d'éleveurs issus des 22 régions de l'île, les opérateurs en amont et en aval du secteur de l'élevage dont entre autres les fournisseurs d'intrants et d'équipements et matériels d'élevage, les fournisseurs de reproducteurs et les opérateurs transformateurs des produits d'élevage. Les organismes d'appui , les partenaires techniques et financiers ainsi que les représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées y participeront également, d'après les organisateurs.

Outil d'aide à la prise des décisions. L'objectif consiste à établir un état des lieux de toutes les filières d'élevage surtout les élevages à cycle court en identifiant dans le cadre d'une approche inclusive et participative, les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces du secteur. A l'issue de cet atelier d'envergure nationale, toutes les parties prenantes élaboreront les axes de développement visant à relancer le secteur de l'élevage en général, selon toujours les explications des organisateurs. Cela servira d'outil d'aide à la prise des décisions de tous les acteurs, et ce, à tous les niveaux. Les résolutions prises lors de cet atelier national seront présentées au grand public dans le cadre de la Foire de l'Elevage et des Productions Animales (FEPA) organisée par le Malagasy Professionnels de l'Elevage du 03 au 06 mai 2018 au centre Bypass Alasora CPA.

Evénement incontournable. Notons que cet événement entre dans sa 10e édition. L'objectif étant de promouvoir les différentes filières d'élevage en favorisant les rencontres et les concertations entre les différents acteurs concernés en amont jusqu'en aval de chaque filière. Le thème choisi par les organisateurs portera sur « L'élevage, source de revenus rapides et durables ». Cela devient un grand événement incontournable dans le pays car, à part les rencontres directes entre les vendeurs et les acheteurs, il y aura également des opportunités d'affaires pour ceux qui s'intéressent à se lancer dans les filières. D'autant plus, tous les ingrédients nécessaires seront représentés au même endroit, soit à la FEPA dans sa 10e édition. Il suffit ainsi d'avoir une volonté d'y investir puisque les institutions financières seront également prêtes à soutenir les promoteurs.