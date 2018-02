Madagascar: CUA - Second contrôle du budget par le Préfet

Blocage. Le Conseil municipal va dès lors prendre une nouvelle délibération sur le projet de budget primitif 2018 soumis par l'exécutif municipal. Cette nouvelle délibération sera envoyée par la suite au Préfet de police pour contrôle de légalité. En attendant l'aboutissement de ce nouveau processus, le retard dans l'adoption du budget 2018 de la CUA paralyse les activités à l'Hôtel de ville à Analakely. Les travaux qui doivent être réalisés dans la Capitale en cette période de pluie (réfection des rues municipales) doivent attendre. Le paiement des salaires des employés pour ce mois de février risque aussi de connaître un retard. Bref, l'eternel bras de fer entre le pouvoir central et la Commune urbaine d'Antananarivo pénalise la population de la Capitale. A propos de ce bras de fer, à rappeler que la commune urbaine d'Antananarivo subit en même temps les actions menées par le ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement sur des domaines publics (Lac Anosy et jardin à Mahamasina) dont la gestion relève de sa compétence.

