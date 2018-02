Madagascar: Rues de Tanà - La galère pour les automobilistes

Danger. Les énormes trous sur les rues pourraient également engendrer des accidents. Le cas de la route menant à Ambohimanarina (d'Andraharo vers Ambohimanarina Tsena, juste avant la montée) illustre bien la situation de danger qui pourrait survenir. Les semi-remorques qui transportent des containers (de plusieurs tonnes) tanguent dangereusement lorsqu'ils passent sur le point en question. Les riverains craignent un autre cas de renversement de ces camions, étant donné que cela s'est déjà passé sans avoir fait de victime. Aucun cas de renversement n'a été observé cette année, mais si cela se présentait, à qui incombera la responsabilité du fait? Aux camionneurs ou aux autorités responsables de l'entretien et de l'aménagement des infrastructures routières? En tout cas, traverser en voiture ou à moto, la capitale se révèle plus qu'un parcours du combattant.

Une situation récurrente chaque année qui semble ne pas avoir de solution durable jusqu'à ce jour. D'Ambohimanarina à Andohan'i Mandroseza, en passant par le quartier de Tsaralalàna (du côté du restaurant Shalimar) à Itaosy ou encore sur les routes circulaires (près de l'Ambassade de l'Allemagne) les trous s'imposent en maîtres sur les rues tananariviennes. En plus d'engendrer des désagréments émotionnels (stress, gène et angoisse), la situation est également la cause de la recrudescence de l'insécurité. A son comble, cette dernière impose une pression inimaginable sur la population qui se voit livrer à elle-même. En effet, les trous béants contraignent les automobilistes à ralentir pour passer sans trop de casse. Ce qui laisse considérablement du temps aux pickpockets, les voleurs à la tire de cibler des victimes et de les attaquer ensuite.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.