Madagascar: Centenaire de Celestin Andriamanantena - L'anniversaire célébré en grandes pompes

Figure emblématique. Pour Havatsa-Upem, le centenaire de Célestin Andriamanantena ne pouvait pas mieux tomber. Selon Hajaina Andrianasolo, présidente du cercle des poètes, la célébration de la journée mondiale de la langue maternelle qui se fera demain, clôturera les festivités. « Le but étant de promouvoir la langue malgache, il est important de connaitre et de redécouvrir les grands noms de la littérature de la Grande Ile, et Céléstin Andriamanantena fait partie des figures incontournables dans le milieu » souligne-t-elle. A savoir que plusieurs de ses initiatives ont permis à des plumes de se dévoiler. Parmi eux, Iharilanto Patrick Andriamangatiana à qui on doit la nouvelle « Vakivakim-piainana ». Les travaux du journaliste est à voir au Rararihasina Analakely jusqu'à demain.

Pour cette année, le cercle des poètes Havatsa-Upem met le zoom sur Célestin Andriamanantena. Ses poésies et les éditions de journal satirique « Hehy » dont il a été le fondateur, font l'objet de l'exposition en son honneur. Force a été de constater que, les caricatures parus dans le premier journal satirique malgache sont encore d'actualités. Traités avec humour, les faits de société et les conjonctures politiques relatent toujours des évènements de nous jours.

